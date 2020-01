21. kolo základní části Kooperativa NBL:

Sobota 10.00: BK JIP Pardubice (4. místo, 12 výher/8 proher) - BC Geosan Kolín (10. místo, 4 výhry/16 proher). Sportovní hala Dašická.

Pardubická obrana připomíná v posledních dnech nefalšovaný ementál. Tomuto faktu určitě nepřispívá fakt, že nejlepší obránce loňského ročníku Kooperativa, Viktor Půlpán, je zraněný.

“Momentálně se nejvíce soustředíme na obranu. V posledních utkáních to byl společný jmenovatel našeho neúspěchu. To, co nás zdobilo na podzim, nám teď bohužel absolutně chybí. Pokud chceme pomýšlet na úspěch, musíme týmovým pojetím v obraně eliminovat všechny hráče našeho soupeře. O výsledku rozhodne právě naše obrana. Kolín rád skóruje, odehrál hodně zápasů s vysokým skóre. Pokud se nám podaří soupeře udržet na uzdě, nedovolíme mu jednoduše, opakovaně skórovat z doskoků, tak to bude dobré. Bude záležet jen na nás, na našem výkonu," tvrdí pardubický asistent Adam Konvalinka.

Pozor, výkony Kolína jdou strmě nahoru. Doma porazil USK Praha a ve čtvrtek dlouho trápil v poháru Nymburk.

“Co se týče našeho soupeře, Kolín vhodně doplnil svůj tým Durhamem, který mu určitě pomůže v boji o předkolo a udržení soutěže. Z našeho pohledu je to další hráč, na kterého si musíme dát pozor, stejně jako na rozehrávače Číže s Igrutinovičem a pivota Machače,” nabádá Konvalinka.