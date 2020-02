Mezi čtyřmi nejlepšími. Pardubičtí basketbalisté splnili předsevzetí a postoupili do semifinále evropského poháru s názvem Alpe Adria Cup. V domácí odvetě jim proti levickým Patriotům stačila libovolná výhra. Neponechali nic náhodě a druhý tým slovenské ligy roznesli o dvacet. A vůbec je nelimitovalo, že znovu nastoupili bez tří opěrných sloupů.

Pardubice – Levice 78:57

Kapitán Radek Nečas, rozehrávač Viktor Půlpán a křídelník Ozren Pavlovič. Navíc ve třetí čtvrtině se zranil na několik minut další hráč z perimetru David Škranc. To už by zamávalo s ledajakým týmem. Jejich „náhradníci“ však zvládli situaci s velkou noblesou.

Beksa byla v nesnázích pouze v úvodních čtyřech minutách a pak na přelomu třetí a čtvrté epochy.

„Jsem opravdu šťastný za náš tým a za naše fanoušky. Máme náročný program, hodně zraněných hráčů, takže hrajeme v užší rotaci, ale zvládli jsme to. Podali jsme solidní týmový výkon a myslím, že jsme do semifinále postoupili zaslouženě. Je to dobrý výsledek nejen pro náš klub, ale pro celý český basketbal. Přesně takovéto zápasy, které jsou hodně o energii a nasazení, chceme hrát,“ okomentoval odvetný duel pardubický kouč Kenneth Scalabroni.

Hybnou silou pardubického stroje se opět stal Tomáš Vyoral. Při zmíněných absencích byl donucen znovu natočit celých čtyřicet minut.

„Zápas a celou sérii můžeme hodnotit kladně, protože jsme postoupili. Myslím si, že ačkoliv Levice u nás nedávaly střely z dálky, řekl bych, že to bylo způsobeno i naší velice dobrou obranou. Snad poprvé v téhle sezoně jsme udrželi soupeře pod šedesáti body, což je super. Já osobně jsem byl docela odpočatý, na zápas jsem se těšil. Po těch předchozích zápasech v k tomu i cestování jsem toho měl plné kecky. To, že jsem nenastoupil v Nymburku, mi prospělo,“ hodnotil zápas reprezentační rozehrávač.