Nejmarkantnější rozdíl byl ve využívaní střeleckých pokusů. Nejen za trojkovým obloukem. Každopádně Opava zaznamenala hned čtrnáct trojek. „V první čtvrtině jsme se trochu drželi, ale dál už to bylo špatné. Domácí dělali naší obraně problémy kombinací pick and roll, měli dobrý pohyb míče. Opava vyhrála zcela zaslouženě,“ poznamenal pardubický kouč Ken Scalabroni.

„Opava nás přejela na všech frontách. Nebojovali jsme, jak bychom měli… Do druhého poločasu jsme se snažili něco změnit, ale když Opavu necháte rozehrát, všichni její hráči se trefují, těžko se to pak zastavuje. Na začátku druhé půle trefili nějaké trojky a bylo po zápase. Tohle byl takový play off zápas a my jsme v něm moc neobstáli," konstatoval pardubický rozehrávač Tomáš Vyoral.

BK Opava – BK JIP Pardubice 85:65 (21:15 46:27 70:48). Body: Gniadek 19, Šiřina 16, Dragoun 12, Bujnoch 11, Zbránek a Švandrlík po 6, Kvapil 5, Jurečka 4, Bratčenkov a Bukovjan po 3 – Vyoral 14, Švrdlík 13, Slanina a Půlpán po 9, Pavlovič 7, Svoboda 6, Nečas 3, Kohout a Škranc po 2. Rozhodčí: Hruša, Jeřáb, Kovačovič. Fauly: 18:18. Trestné hody: 17/9 – 15:11. Trojky: 14:6. Doskoky: 38:39. Diváci: 1182.