Pardubičtí dlouháni si už v první čtvrtině dovolili luxus prohrávat dvouciferně. Potom ale chytili tempo a vystupňovali ho až k výhře.

„V první půli byl náš výkon ospalejší, byli jsme pomalejší na nohou, ale ve druhém se to zvedlo. Klíčem se ukázala naše zlepšená obrana,“ hodnotil zápas pardubický asistent Adam Konvalinka.

Beksa také čelila podivnému metru rozhodčích. Celkový poměr osobních chyb totiž byl 14 ku 27. Domácí se navíc ve 36 případech postavili na čáru trestného hodu, zatímco hosté jen osmkrát.

„Trošku jsme bojovali s emocemi, ale zkrotili jsme je. V koncovce se nám to vrátilo. Hodně nás podržel Vyo, který trefil důležité střely. Vždycky je hezké vyhrát. V české lize jsme po čtyřech prohrách v řadě porazili Olomoucko a tohle je další, která se počítá,“ připomíná Konvalinka.

Odveta je na programu v pondělí od 18 hodin ve sportovní hale Dašická.

V pekelném tempu. V sobotu mají na programu zápas 6. kola nadstavbové části Kooperativa NBL a hned v pondělí Vídeň.

BK JIP Pardubice (14 výher/12 proher) vs. BK Opava (20/7)

sobota 7. 3. v 17:30, Sportovní hala Dašická

Komentář asistenta trenéra Adama Konvalinky:

“Opava zapsala po reprezentační pauze dvě vítězství, takže nás rozhodně nečeká lehký soupeř. Ostatně žádný takový už nás asi nečeká až do konce sezony, takže musíme být připraveni na náročné utkání. Soupeř se opírá zejména o reprezentačního rozehrávače Jakuba Šiřinu, celkově však i v letošní sezoně předvádí kolektivní basketbal, založený na tvrdé hře pod oběma koši. Z lavičky může naskočit kdokoli a styl hry zůstává stejný, v tom je podle mého názoru největší síla Opavy. My se v první řadě musíme vyvarovat výpadku z posledního vzájemného utkání. Darovat soupeři nespočet útočných doskoků by nás i tentokrát mohlo stát vítězství. Je potřeba podat koncentrovaný výkon, podobně jako v minulém domácím zápase proti Olomoucku, podložený velkým počtem asistencí a doskoků. A eliminace zmíněného lídra Jakuba Šiřiny, to je další klíč k našemu úspěchu.”