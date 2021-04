Beksa s Brnem v letošní sezoně ještě neprohrála. A pokud vyhraje i poslední "regulérní! vzájemný zápas (pak už jedině v play off), tak se mohou ve zbývajících zápasech lepší nadstavbové skupiny pokusit na umístění právě brněnského týmu.

SKUPINA A1

Neděle 17:00: Basket Brno (5. místo, 16 výher/14 proher) – BK JIP Pardubice (6. místo, 13 výher/16 proher).

Husarský kousek. Pardubičtí čahouni dovolili ve čtvrtek Kolínu pouhé čtyři úspěšné trojky. A jelikož ani jim se střelecky nedařilo, dosáhli na dietní výhru 70:66.

„Máme za sebou solidní utkání s Kolínem, kdy prvních 30 minut bylo dle našich představ: dávali jsme hodně energie do obrany a rychle přecházeli do protiútoků. Takto bychom se chtěli prezentovat i nadále a vše vyladit do play off. Musíme se ale vyvarovat výpadků, jako se nám to stalo v poslední čtvrtině s Kolínem i předtím s Opavou, kdy jsme vypadli z role a soupeře jsme nechali na hřišti samotného,“ zvedá varovný prst pardubický trenér Adam Konvalinka.

"V Brně to bude o doskoku a kvalitní obraně, doufám, že zlepšíme i úspěšnost střelby hlavně z dlouhé vzdálenosti, protože tam nám trošku zvhl prach. Brno se opírá o osu reprezentantů Puršla, Půlpána a Farského a o zkušenosti Krakoviče a Georgieva, ve vzájemných utkáních nás zlobil i křídelník Blake. Soupeř hraje v mladší sestavě, což nahrává atraktivnímu a rychlému basketbalu. Pro nás je to další kvalitní utkání coby příprava na play off,“ dodává Konvalinka.

Po jednozápasové pauze se vrátil do kádru americký šikula T.J. Dunans. A hned byl znovu platným hráčem.

"Z předcházejícího utkání s Kolínem bychom si do zápasu s Brnem měli přenést to, jak jsme tlačili na míč, z čehož pramení nějaké zisky a jednoduché koše. Rádi bychom pokračovali v kvalitní defenzivní činnosti, nasazení a důslednost v obraně bude v Brně jednoznačně klíčovým aspektem. Domácí mají silný tým, jejich hra je hodně založená na fyzičnosti a na tom, že mají několik velmi dobrých střelců z dálky. My se ale nechceme soustředit na soupeře, v maximální míře se musíme soustředit sami na sebe, na náš vlastní výkon, snažit se prosadit našimi silnými stránkami,” říká Dunans.