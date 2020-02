Dočkají se už první výhry v nadstavbě?

Vstříc prvnímu vítězství v nadstavbové části. Nymburk nula, USK Praha nula, Ústí nad Labem nula. To je tristní bilance Beksy ve třech kolech další fáze sezony. Soupeřem jí bude v poslední době neoblíbené Olomoucko. prohráli s nim obě utkání základní části a v paměti jistě mají i okamžitě vyřazení v loňském čtvrtfinále play off, i zatarasení cesty do Final Four Českého poháru.

Ilustrační foto | Foto: Archiv