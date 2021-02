Pardubický deník prorazil na francouzský mediální trh… Poté co jsme zveřejnili článek o české basketbalové reprezentaci před kvalifikací v Litvě, přišel do redakce email v tomto znění:

Blake Schilb | Foto: ČTK

Hello, my name is Alexandre Lacoste. I am a French basketball journalist. I just red your article about the Czech national team. You had a word about Blake Schilb. I would just like to let you know that I got in touch with him to see if he retired or not. He told me that he's still planning to play for Czech Republic this summer.