Perná šichta. Čeští basketbalisté vydolovali první výhru v kvalifikaci Eurobasketu 2021. Jako desátý celek světového žebříčku porazili Dánsko, které figuruje o padesát příček za nimi. Jenže síly dorovnala absence hlavních opor Lvů. Dnes je v litevské metropoli čeká od 18.30 druhý zápas.

Museli jsme vyhrát

Postup mají v kapse, protože ME spolupořádají. To ale nemění nic na to, že jiným budou umetávat cestičku…

„I když nehrajeme o postup, chceme vyhrát každý zápas. S Dánskem jsme hráli doma a navíc jsme dostali echo, že nám lidi přijdou poděkovat za mistrovství světa. A museli jsme vyhrát pro našeho nového kapitána,“ směje se pardubický odchovanec Martin Peterka.

Kromě něho naskočilo do utkání další kvarteto, které má co do činění s východočeským basketbalem: Martin Kříž (další odchovanec Pardubic), Tomáš Vyoral (současný hráče Beksy) a Šimon Puršl s Lubošem Kovářem (svitavská dvojice). Nicméně nejdůležitější roli dostal právě Peterka. Nastoupil totiž v roli prvního centra

„Skvělá záležitost. Bylo to ale dané tím, že kromě tradičních jedniček se nám zranil Paťa Auda. Měli jsme nevýhodu pod košem, protože soupeř byl vyšší a těžší, ale poprali jsme se s tím,“ podotýká nymburský pivot.

Do basketbalové země

Byl tím správným tahounem dal čtrnáct bodů a na palubovce si dovolil, na svůj poměr, nevídané věci: zakončení ala flouter, přihrávku zadovkou nebo sám ubránil tři protihráče.

„Hrozně mě vylétlo sebevědomí, tím, že jsem hrál v základu. Ve druhém poločase už mi tolik střelecky nešlo, ale naštěstí převzali štafetu jiní,“ říká Peterka.

Další své zbraně může vytáhnout ve Vilniusu.

„Favoritem je tentokrát soupeř. V Litvě je basketbal sportem číslo jedno. Očekávám plnou halu. A musí, protože v prvním utkání padla v Belgii. My jsme však odhodláni jí práci co nejvíce ztížit,“ tvrdí Martin Peterka.

Jaký byl první zápas nového kapitána



Kapitán skončil, ať žije nový… Parafrází známého rčení o králích lze popsat výměnu céčka v české basketbalové reprezentaci. Pomyslnou pásku od Pavla Pumprly převzal Vojtěch Hruban. Dovedl sice svůj tým k vítězství 75:71 nad Dánskem, ale jemu osobně se vůbec nedařilo. Tradiční střelecká jistota proměnila ze čtrnácti pokusů jediný. „Jsem rád, že už mám ten první zápas za sebou. Trochu jsem to takhle čekal, protože té pozornosti okolo mě bylo strašně moc. Soustředit se na basket vyžadovalo obrovské úsilí. Navíc jsem špatně začal a pak se to se mnou vezlo. Neměl jsem dobrý den a za celý zápas jsem se nedokázal z té deky vyhrabat. Náladu mi zvedly alespoň proměně šestky v závěru. Nedat je, tak to bych nemusel na tom hřišti ani být. Můj výkon byl ale prachbídný.