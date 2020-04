Kromě vlastních ambicí má zadání dostat Beksu z posledního místa, kam ji zasadil Michal Svoboda.

Na úvod do prázdna

Do šestikolové soutěže, která vyvrcholí finálovým večerem se přihlásilo osm týmů z Kooperativa NBL. Jediným krajským zástupcem jsou Pardubice, u sousedů zápolí o body Hradec Králové.

Soutěžící absolvují třicetivteřinovou palbu z čáry trestného hodu s jedním bodem za každou trefu, poté minutovou trojkovou smršť s košem za tři body a nakonec přijde pět hodů z poloviny hřiště s hodnotou pěti bodů za trefu. Po všech třech disciplínách se body každému střelci sečtou a po všech šesti základních kolech osmička nejlepších postoupí do finále.

Tam už se rozhodně nepodívá pardubický mladík Michal Svoboda. Svoji šanci zabil hned v úvodní disciplíně. Ze sedmnácti pokusů (nahazovaných kolegou, stejně jako později u trojek) proměnil jen tři šestky.

„Pochopitelně jsem zklamaný. Mohl jsem předvést daleko lepší výkon. Hlavně ta střelba z čáry trestného hodu byla příšerná,“ přiznává pardubický Svoboda.

Z poslední příčky se dostal zásluhou solidní střelby trojek. Z šestadvaceti jich prohnal síťkou jedenáct. Černý Petr mu ale nakonec zůstal, protože z poloviny hřiště se na rozdíl od většiny konkurentů netrefil ani jednou. Dohromady získal pouze šestatřicet bodů.

Šok z Ostravy

Vítězem prologu se stal Jiný Svoboda, Štěpán z Ostravy. Podle sázkových kancelářích (jedná z mála soutěží co se dá v koronadobě tipovat) byl velkým outsiderem.

Jenže teenager vytřel bookmakerům i basketbalovým odborníkům zrak. Trefil osm ze třinácti střel z čáry trestného hodu, pak exceloval poza trojkového oblouku bilancí 29/17 a navíc přidal i jednu trefu z půlky. To mu vyneslo celkových 64 bodů a velký příslib finálového kola.

„Moc jsem si to užil. Motivovalo mě, že mi nikdo nevěřil a že jsem byl takový „černý kůň“ soutěže. Ani u nás v enháčku nikdo moc nečekal, že bych první kolo mohl vyhrát,“ smál se od ucha k uchu Štěpán Svoboda.

Stejně jako drtivá většina soutěžících šel do akce prakticky bez tréninku a střílet musel povinně v roušce.

„Za poslední měsíc, kdy se už nehraje liga, jsem byl v hale teprve podruhé,“ říká Štěpán Svoboda. A co nositel stejného příjmení?

„Měl jsem možnost zajít si do haly. Dostali jsme výjimku, tak jsem mohl trénovat. Byl jsem asi čtyřikrát,“ sděluje Michal Svoboda.

Sledování živě

A jelikož je Shoot out zároveň týmovou soutěží, tak Ostrava vede a Pardubice jsou poslední. Situaci může změnit Kamil Švrdlík, a to dnes od 17.30 v hale Dašická.

Na sedmého v pořadí ztrácí Beksa jen tři body. A kdo bude "Jamala" na dálku ohrožovat? Michal Šotnar z Ústí nad Labem, Luděk Jurečka z Opavy, Martin Nábělek z Ostravy, Ondřej Peterka z Hradce Králové, Adam Číž z Kolína, Šimon Ježek z Děčína a Ondřej Sehnal z pražského USK.

Druhé kolo znovu přenáší přímým přenosem webová stránka tvcom a také facebookový profil Český basketbal.

Proč ne Svitavy?



Zatímco pardubičtí basketbalisté se do premiérové soutěže Kooperativa NBL Shoot out pustili, tak jejich svitavští kolegové nikoli. Na vině ovšem snad není to, že by neměli zájem. Důvod je prozaičtější a spočívá v tom, že na rozdíl od osmičky ostatních zúčastněných klubů se do tohoto zápolení nemají kde zapojit. Sportovní hala Na Střelnici je totiž pro jakékoli aktivity uzamčena na všechny možné západy. „Do Kooperativa NBL Shoot out jsme se nepřihlásili z toho důvodu, ze hala Na Střelnici je městské sportoviště a město Svitavy rozhodlo kvůli karanténním opatřením o uzavření všech svých sportovních areálu,“ upozorňuje manažer svitavského basketbalového klubu Martin Lepold. „Ani my nemáme do haly v tomto období přístup a v této soutěži proto nemůžeme startovat,“ dodal na vysvětlenou k absenci Dekstone Turů v Kooperativa NBL Shoot outu.