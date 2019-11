8. kolo základní části Kooperativa NBL:

BK Opava (6/1) vs. BK JIP Pardubice (5/2)

sobota 9. 11. v 18 hodin

Adam Konvalinka (asistent trenéra):



“Opava prohrála jen s Nymburkem, všechna svá další utkání vyhrála, vždy o více než 20 bodů. Všechny tyto zápasy kontrolovala, ale paradoxně třeba USK s ní hrál 30 minut vyrovnané utkání, s Ústím to bylo podobné. Tyto zápasy Opava definitivně rozhodla až během poslední čtvrtiny. Ve skvělé formě hraje hlavně Jakub Šiřina. Na začátku sezony mu nadstandardně vyšlo několik zápasů a teď se veze na určité vlně, kdy nemá žádný problém s tím, že si na něj obrany soupeřů dávají velký pozor. My máme u jeho jména velký vykřičník, ale rozhodně to nestavíme tak, že musíme ubránit Šiřinu a vyhrajeme. Takhle se to nedá říct. Přibrzdit Šiřinu bude jeden z důležitých faktorů, stejně jako například limitování našich ztrát. Chceme navázat na náš obranný výkon z Prahy a z druhého poločasu v Gliwicích - je to hlavně o koncentraci a o pohybu. Na zápas se všichni těšíme. Bude hrát druhý s třetím, mělo by tedy jít o jeden z top zápasů kola. Myslím si, že na obou stranách jsou výborní hráči, potkají se dva velmi kvalitní soupeři, kteří - věřím - nabídnou fanouškům velmi kvalitní podívanou.”