Kousek od pece… Pardubičtí basketbalisté v předehrávce mistrovskému Nymburku pořádně zatápěli. V poslední minutovce jim ale unikl z pověstné lopaty. Svitavští dlouháni si musí ještě teď drbat hlavy a přemýšlet o tom, jak mohli v Ostravě přijít o vítězství.

PARDUBICE – NYMBURK 91:97

Po první čtvrtině to vypadalo na pořádný průšvih. Beksa schytala pětatřicet bodů a na začátku druhé prohrávala už o šestnáct. Pak se ale začaly dít věci. Úsek od 10. do 26. minuty opanovali domácí v poměru 50:25. Ve třetí části vrátili hostům dvojciferný políček a ještě v polovině závěrečného kvartálu měli k dobru šest bodů. Několikanásobně opakovaný mistr ale zápas zavřel šňůrou 17:5.

„Škoda. Po třech čtvrtinách jsme na tom byli dobře. Jenže Nymburk točil víc hráčů a my jsme vsadili na osmičku. V posledních sedmi minutách už jsme byli totálně bez pohybu. Soupeř nás lehce zaskočil zónovou obranou, ale měli bychom se s ní vypořádat lépe,“ hodnotil zápas Adam Konvalinka, který převzal roli hlavního trenéra za zdravotně indisponovaného Kena Scalabroniho.

„Do dalších zápasů si musíme přenést bojovnost a houževnatost, i to, že také my chceme hrát jednoduše a rychle. Předvedli jsme solidní výkon, bohužel na konci chybělo vítězství, které by to celé pozvedlo ještě někam jinam,“ uvědomuje si mladý kouč, který stal při premiéře na prahu óbr úspěchu…

Ohlasy:

Tomáš Vyoral (hráč BK JIP Pardubice): "Myslím si, že kromě první čtvrtiny, kdy jsme absolutně nebránili, můžeme být na sebe pyšní, protože jsme s Nymburkem odehráli více než vyrovnanou partii. Na konci nám došly síly, ale určitě jsme měli na výhru. Mrzí mě, že jsme to v závěru nedotáhli. Nymburk nás trošku přitlačil, my jsme byli v útoku pasivní a nedokázali jsme si vytvořit lepší pozice."

Oren Amiel (trenér ERA Basketball Nymburk): "Z mého pohledu je velká škoda, že se nemohlo hrát před plnou halou, protože pardubičtí fanoušci by si tenhle zápas určitě užili. Hrálo se ve vysokém tempu a domácí tým bojoval až do konce. Před námi je několik výzev a tou největší je, že potřebujeme začlenit do týmu naše nové hráče. Snad se nám to podaří do příštího týdne, kdy hrajeme Final-8 Champions League."

Martin Kříž (hráč ERA Basketball Nymburk): "Zápas se určitě nevyvíjel podle našich představ. Tomáš Vyoral předvedl exkluzivní výkon, ale není možné, aby se tohle dělo. Se vším respektem k Tomášovi, měl i pár lehkých košů, kdy nás objížděl v prvním kroku, což nesmíme dovolit. Nicméně jsme pak našli nějakou vnitřní sílu, a přestože Pardubice trefily několik těžkých trojek, pak se trefil i náš Jerrick Harding a to nám pomohlo k vítězství."

Další výsledek: OSTRAVA – SVITAVY 82:81