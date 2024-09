Šotnar vidí recept na Opavu v sebevědomí a obraně

Jan Šotnar, nový trenér domácí Beksy k utkání s Opavou říká: “Typologie našich prvních dvou soupeřů je diametrálně odlišná. Nyní nás čeká tým, jehož jádro je dlouho pospolu, hraje chytrý basketbal, má úplně jiný typ trenéra. Věřím tomu, že nám to může i trochu víc vyhovovat, protože v přípravě jsme hráli spíš s týmy, které hrály trošičku standardnější basketbal, než jaký hraje svým atypickým stylem Olomoucko," vrátil se Šotnar k prvnímu zápasu sezony, který Pardubice prohrály.

"Za jeden z klíčových faktorů považuji vstoupit do zápasu se sebevědomím. Myslím, že jedním z důležitých aspektů v Olomouci bylo to, že jsme byli trošku nervózní," burcuje nový trenér k odvaze hned zkraje utkání, které je možností na reparát prvního ligového utkání. "Doufám, že po prvním utkání už to z nás spadlo. Druhým faktorem je samozřejmě ubránit klíčového playmakera Jakuba Šiřinu, který pořád bude stěžejním hráčem soupeře. A také musíme zlepšit věci, které se nám v sobotu nedařily na obranné polovině. Přeji si, abychom si budovali mentalitu týmu, který doma neprohrává. Věřím, že přijde hodně fanoušků, vytvoří nám dobrou atmosféru a uvidí naši výhru,“ těší se posledí trenér roku Šotnar na zapálené pardubické sportovní nadšence v hledišti.

Švrdlík: Opava má svůj styl, musíme zlepšit obranu a věřit naší hře

Své si k dnešnímu utkání s Opavou řekl i pivot Beksy Kamil Švrdlík. “Jednoznačně nás čeká jiné utkání než v Olomouci. Už proto, že si dokážeme představit, jak Opava bude hrát. Mají nějaký koncept, nějaký styl hry, kterým se dlouhodobě prezentují," vidí zásadní rozdíly 206 cm vysoký basketbalista. "Většina hráčů je v týmu delší dobu, takže budeme schopni se lépe připravit. A hlavně hrajeme doma, takže máme opravdu velkou motivace uspět, po tom spíše nepovedeném prvním utkání," těší se i Švrdlík na domácí prostředí a fanoušky, kteří jeho tým poženou za vítězstvím. "Důležité bude, abychom zlepšili obranu, protože nemůžeme dostávat tolik bodů, kolik jsme dostali v 1. kole. Je potřeba věřit v naši hru, kterou jsme se snažili do sebe 7 týdnů dostávat a postupně se zlepšovat,“ věří v sílu týmu Švrdlík.

Kdo bude Pardubicím ve středu chybět?

Určitě nenastoupí Marek Simonides, která si obnovil zranění ramene. Otazník visí nad startem kapitána Petra Šafarčíka, který si z Oloumece přivezl nějaký ten šrám.

Na co se mohou příchozí fanoušci těšit?

Před utkáním chystá klub akce pro děti: malování na obličej, tvarování balónků atd. - spol. McDonald’s Pardubice. V přestávkách mezi čtvrtinami a time-outy mohou fanoušky osvěžit pohledy na cheerleaders PM Stars Pardubice a o přestávce mezi poločasy uvidí ukázkové utkání BK Vividbooks Pardubice U12.