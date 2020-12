17. kolo základní části Kooperativa NBL:



BK ARMEX Děčín (6/8) vs. BK JIP Pardubice (6/9)

neděle 27. 12. v 17:00, ČT sport

Komentář asistenta trenéra Adama Konvalinky:

“S Děčínem jsme toho letos odehráli celkem dost, takže to není velká neznámá. Opírají se o výkony Šišky a Pomikálka, které vhodně doplňuje Kroutil střelbou z dálky a Ježek hlavně na obranné polovině. K tomu přidejme další návrat Jakuba Houšky a síla Děčína je jasná. Hlavně na domácí palubovce předvádí solidní výkony, opřené o velmi tvrdou hru. Pro nás to znamená nic nevypustit, být mentálně připraveni na fyzickou hru soupeře a naopak toho využít v náš prospěch. Odvetu finále Alpe Adria Cupu i první vzájemné ligové utkání na Dašické jsme otáčeli v druhých poločasech, vždy velmi dobrou obranou a rychlým přechodem do protiútoků. Právě tak musíme začít nyní v Děčíně a vydržet v tom po celé utkání.”

Komentář hráče Kamila Švrdlíka:

“Dvě nejdůležitější věci, které musíme zlepšit oproti předvánočním zápasům, jsou obrana a ztráty míče. Myslím si, že v nedávných zápasech jsme měli úseky, kdy jsme dobře bránili, ale bohužel jsme byli schopni balón hodně rychle ztratit, což je velmi frustrující: třikrát dobře ubránit, ale z těch tří útoků dvakrát rychle ztratit míč způsobem, že ho odevzdáme soupeři a ten dá snadný koš, to je demotivující. Musíme být konzistentnější, vážit si balónu, který nějakou naší prací získáme. V Děčíně to bude zápas o bojovnosti, o doskoku, o dodržování obranného systému, s čímž občas máme problémy. Víme, že máme nějaké absence, ale i bez těch kluků, kteří nehrají, bychom měli být schopni dodržovat věci, které si řekneme, ať už je to v obraně, nebo v útoku. Na útočné půlce to bude hlavně o trpělivosti, abychom si vytvářeli otevřené střely, ne najíždět zbytečně do plných, kde na nás soupeř čeká.”

Absence:

T. J. Dunans - nenastoupí (zranění)

Jakub Merešš - nenastoupí (zranění)

David Škranc - nenastoupí (zranění)

Michal Svojanovský - nenastoupí

Tomáš Vyoral - start nejistý