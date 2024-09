Vstup do sezóny Beksy nevyšel: Pardubice padly v ofenzivní přestřelce v Olomouci

Rychlý nástup domácích

První čtvrtina naznačila, že domácí tým přišel do zápasu s velkou chutí. Již po třech minutách vedli těsně 9:8, ale ofenzivní manévry pokračovaly bez přestávky. Pardubice se sice v několika chvílích dostaly do vedení, pokaždé však pouze o jeden bod. Útok Olomoucka, podpořený úspěšnými střelami za tři body, dovedl domácí k zisku 27 bodů v první čtvrtině.

Na začátku druhé čtvrtiny zvyšoval Asberry trojkou na 38:21. Pardubice měly problémy s efektivitou pod košem, kde se nedařilo prosadit Joeymu Brunkovi, a i když Beksa několikrát stáhla náskok soupeře na 2 až 3 koše, nikdy se jí nepodařilo přehoupnout se do vedení.

Přiblížení, ale ne obrat

Přestože Pardubice vstoupily do druhé půle s nadějí, po pěti minutách se znovu ocitly ve dvanáctibodovém manku (66:54). Velkou zásluhu na tom měl Carter, který se střelecky činil a celkem nastřílel 25 bodů.

Beksa se ale nevzdávala. V závěru utkání, mezi 34. a 37. minutou, se díky šňůře 2:13 dotáhla na rozdíl pouhých dvou bodů (82:80), ale kýžený obrat se nekonal. V klíčovém okamžiku trefil Carter další trojku a Olomoucko si už výhru pohlídalo.

Ohlasy po zápase pro web pardubického klubu:

Andrew Hipsher, trenér BK Olomoucko:

„Pardubicím patří hold za to, jak se po přestávce vrátily do zápasu. Je to dobře vedený tým, s kvalitním trenérem. Oba týmy vstoupily do sezony s řadou nových hráčů, nebylo to ale příliš vidět. Jsem šťastný, že se nám podařilo první utkání na domácí palubovce vyhrát. Pro náš mladý tým je to povzbuzení do další práce. První zápas nám ukázal, že jsme se vydali dobrým směrem a věřím, že na té cestě zůstaneme."

Adam Goga, hráč BK Olomoucko:

„Máme za sebou velmi náročný zápas, který byl hodně fyzický. I když jsme přípravu začali o něco později, odvedli jsme kus dobré práce a výsledek se dostavil. První poločas byl opravdu dobrý, dali jsme téměř padesát bodů a to bylo důležité. Závěr byl psychicky náročnější, ale pomohlo nám, že jsme pořád drželi těsný náskok a soupeře před sebe nepustili."

Jan Šotnar, trenér BK KVIS Pardubice:

„Nefungovalo nám nic, co fungovalo v přípravě. V útoku to docela fungovalo, dostávali jsme se do střel, ale v obraně se nám nedařilo. Nechali jsme rozehrát střelce soupeře, to byl problém. V závěru se nám podařilo dostat se dvakrát na dostřel, zase nás ale okamžitě zradila obrana. Dostali jsme většinou trojku od Cartera a bylo to. Je to ale první zápas v sezoně, jdeme dál."

Petr Šafarčík, kapitán BK KVIS Pardubice:

„Z našeho pohledu to bylo špatné utkání. V přípravě jsme ani jednou nedostali víc než 80 bodů, i když proti nám stáli silní soupeři. A teď tohle. Na tom všem jsme pracovali sedm týdnů, nedokázali jsme to ale přenést do zápasu. Naše hra je založena na tom, že musí bránit všech pět hráčů. Když jeden vypadne, ostatní jsou za blbce a to se stalo několikrát."

Statistiky a body

Za Olomoucko nejvíce skórovali Carter (25 bodů) a Wertz (19 bodů, 6 asistencí). Na straně Pardubic byl nejlepším střelcem Ondřej Šiška s 18 body a 8 asistencemi.