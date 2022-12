„Rádi bychom udělali našim fanouškům před svátky radost a dali jim výhrou předvánoční dárek,“ netají se rozehrávač Petr Šafarčík jasným cílem v podobě vítězství. Zároveň však nezapomíná, že na nebezpečného soupeře si Beksa musí dát v každém okamžiku hry pozor. „Budeme potřebovat, abychom byli všichni v co nejlepší pohodě a dokázali se soupeři minimálně vyrovnat v rychlosti a agresivitě. Právě takhle chceme hrát i my a pokud dokážeme hráče USK v těchto aspektech předčit, tak věřím, že předvánoční část sezony zakončíme vítězně,“ dodal Šafarčík.

„První vzájemný zápas v Praze jsme sice vyhráli, ale to není žádný důvod si myslet, že doma to budeme mít jednodušší. USK hraje dobře, naposledy odehrál velmi kvalitní první poločas proti Ostravě. Myslím, že měl reálnou šanci mít o jednu dvě výhry víc, než momentálně má. Jedná se o bojovný tým, který hraje rychle, s velkou energií, je velmi aktivní na útočném doskoku. Klíčoví jsou dva extrémně talentovaní guardi Okauru a Pipes, kteří mohou dát každému týmu 20 až 30 bodů. Půjde o poslední zápas před vánočními svátky a my jej určitě chceme zvládnout vítězně,“ potvrzuje kouč Beksy Dino Repeša.