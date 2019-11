Uplynulý víkend se mladým nadějím BK Pardubice vůbec nevydařil.

Basketbal - Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Už v pátek si zajel pro další v první lize tým hráčů do 23 let do Zlína. Domácí favorit vedený zkušeným Vošlajerem nedal pardubickému celku žádnou šanci. Hosté, jejichž kádr tvoří převážně junioři či kadeti, sice statečně vzdorovali, ale zkušenosti byly na straně Zlína. Černý víkend pak měli junioři i starší žáci. Junioři měli na jihu Čech za soupeře favority extraligy.