/KOOPERATIVA NBL/ Další pokus zastavit černou výsledkovou sérii a postavit se na nohy čeká na pardubické basketbalisty. Týden poté, co dostali naloženo v Písku, nastoupí znovu na venkovní palubovce, tentokrát v Ústí nad Labem. Sluneta je aktuálně na čtvrté pozici Kooperativa NBL a lze bez uzardění konstatovat, že bude vzhledemk současné formě obou rivalů favoritem nedělního duelu.

BK KVIS Pardubice vs. Sluneta Ústí nad Labem. | Foto: Milan Křiček

Což rozhodně neznamená, že by Beksa měla být bez šance na dobrý výsledek, ostatně přece nemohla zapomenout hrát basketbal…

Bude však muset předvést na obou polovinách hrací plochy výkon úplně odlišné kategorie nežv minulých kolech. V což její fanoušci opakovaně a úpěnlivě doufají, v uplynulých týdnech se však vrší jen další a další zklamání.

Tak že byto vyšlo teď na severu Čech?

„Podruhé za sebou jsme měli mezi zápasy celý týden, kdy jsme pouze trénovali. Pořád nás trápí nějaké menší zdravotní problémy, ale snažili jsme se maximálně koncentrovat na každý trénink,“ uvedl trenér Vanja Miljković.

„Celý tým se opravdu snaží av tréninkovém procesu odvádí maximum, za což jsem hrozně rád, protože to, jak moc do toho každý den dáme a jak moc budeme bojovat,je první předpoklad k tomu, abychom začali opět vítězit,“ zdůrazňuje kouč, který bude muset klást důraz zejména na nesmírně silnou ústeckou dvojici Autrey – Nichols. Pokud se ji nepovede v maximálně možné míře neutralizovat, bude šance na ukončení šestizápasové pardubické šňůry porážek jen velmi malá.

Poraženecké hlasy v pardubické kabině neuslyšíte, to rozhodně ne. „Všichni samozřejmě velmi dobře víme, že situace, do které jsme se dostali, není nejjednodušší, nicméně sezona pokračuje dál a my se z toho v žádném případě nemůžeme hroutit,“ říká rozehrávač Tomáš Vyoral.

Odhodlání je však jedna věc a dostatek herní kvalityv utkání druhá a ta se Bekse v poslední době nedostává, a to hlavně v obraně. „Pokud se týmu nedaří, tak je potřebav první řadě přitáhnout šrouby v obraně. Není prostě možné, abychom dostávali každý zápas kolem 90-100 bodů. S takovými čísly v obraněse zápasy vyhrávají opravdu těžko,“ je si vědom Vyoral.

Snažení pardubických basketbalistů budou moci sledovat i diváci ČT Sport, neboť duel Sluneta Ústí nad Labem (4., 9-6) – BK KVIS Pardubice (9. místo 5-10) odvysílá tato stanice živě v neděli od 16.45.