Body: Pekárek 12 (+9 d.), Rikić 12, Vyoral 11 (+6 as.), Burda 11, Šafarčík 10 (+10 as.), Čolak 7, Švrdlík 6, Štěrba 4, Svoboda 2, Novotný 2. Ostrava: Mathon 15, Radukič 14 (+10 d.), Majerčák 12, Morgan 12, Dedek 5, P. Bohačík 4, Svoboda 3, Belikov 2.

Domácí na svého protivníka zadupali hned od začátku. Úsek prvních minut ovládli 11:2. Delší šňůry pak napínaly oba celky. Severomoravané odpověděli „provazem“ 9:2, načež se nenechal zahanbit ani jejich soupeř (10:3). Zkraje druhé desetiminutovky se pardubičtí obři poprvé posunuli do dvojciferného vedení (28:18). Letošní Ostrava se však jen tak nevzdává. Na časomíře svítila v kolence minut šestnáctka, když skóre vypadalo 32:30. Jak ale první poločas začal, tak skončil. Beksa odpověděla sérii 9:1, což znamenalo vedení 45:36.

Po změně stran se psali týmy opakovaný scénář. Pardubice se snažily protivníku definitivně odskočit a Nová huť kalila ocel. V basketbalovém překladu se pokoušela o dostižení soka. Naději na případný obrat drželi hosté dlouho. Opakovaně stáhli dvouciferné vedení domácích, ale blíž než na sedm bodů (57:50) se nepřiblížili.

Vanja Miljković (asistent trenéra domácích):

"Předně jsme moc rádi, že jsme postoupili do čtvrtfinále. Pro klub, pro hráče i pro nás, trenéry, to hodně znamená, těšíme se na další utkání. Myslím si, že jsme předvedli dobrý výkon, po většinu zápasu jsme kontrolovali hru - ve druhé půli pak úplně. Sice jsme v útoku neskórovali tolik bodů, 77 nastřílených bodů není nejlepší útočný výkon, ale zkrátka je to víc, než dala Ostrava a stačilo to na vítězství."

Adam Choleva (trenér hostů):

"Myslím si, že my jsme zápas prohráli v prvním poločase, kdy jsme nedali snad 15 tutovek zpod koše. Tohle musíme zlepšit. Co jsme naopak oproti předchozímu ligovému utkání v Ústí, to je obrana. Takhle musíme pokračovat i v sobotním domácím zápase s Děčínem a bude to dobré."

O složení čtvrtfinálových dvojic rozhodne los, stejně tak i o pořadatelství čtvrtfinálového utkání, jehož vítěz si zajistí postup do závěrečného Final Four.