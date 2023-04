Po třech týdnech doma a za plný počet bodů. Byť první poločas tomu nic nenasvědčovalo. Opava držela těsný náskok téměř po celý zápas a trápila Pardubice především svými doskoky a přesnými trojkovými hody. Repešovi dlouháni ale boj nevzdávali a díky povedené třetí části a infarktovému závěru si došli pro vydřenou a především cennou výhru po výsledku 88:82.

Beksa zvládla infarktový závěr s Opavou a oslavila tak cenné vítězství. | Foto: Milan Křiček

Beksa sice začala aktivně, ale Opava šla do rychlého pětibodového trháku. Pardubická obrana se ale následně dostala do tempa a hosty nepouštěla do výraznějších šancí a Repešovi svěřenci tak rychle snížili na 4:5. Následně se ale opět chytla Opava a rázem byl stav 6:11. Trápení domácích pokračovalo i nadále a kvůli faulům šli rázem hosté do trháku. Pardubičtí se sice dostávali do šancí, ale v koncovce se trápili a výsledek proto po sedmi minutách byl 8:16. Alespoň malé snížení přišlo po první proměněné trojce z rukou Vyorala - 11:17. Na světelné tabuli na konci úvodních deseti minut svítilo skóre 13:19 a nejen Dino Repeša čekal na zlepšení svých svěřenců.

První dvě minuty druhé čtvrtiny byly hodně aktivní a oba týmy si připsaly po pěti bodech. Své kvality ukázal brzy Nick Neal, který prošel opavskou obranou a připravil míč pro doskok svého spoluhráče Rikiče - 22-24. Pardubice se i nadále držely na dostřel dvou bodů, ale hosté si tento těsný náskok po dlouhou dobu hlídali. Skóre se na rozdílů dvou bodů drželo téměř až do samotného závěru. V něm ale Opavští začali opět více bodovat a odskočili v jednu chvíli až na sedmibodový rozsah. Byť přišlo ze strany Pardubic zlepšení ve druhé čtvrtině, tak hosté zvládli závěr a rozdíl zůstal stejný, jako po první části - 35:41.

Beksa v úvodu třetí části zapla a rázem stáhla manko na rozdíl dvou bodů. Opava ale ne a ne opustit od své taktiky a nadále držela těsný náskok. Pardubičtí se však vzdávat před domácím publikem rozhodně nechtěli a díky Rikičově představení se dostali na rozdíl jednoho bodu. Zlepšení se přece jen ve třetí čtvrtině potvrdilo a Beksa třetinu dohrála s jednobodovou ztrátou na Opavu a obrat ve čtvrté čtvrtině byl na cestě.

První dvě minuty poslední části se hrály bez bodů a obě obrany plnily své úkoly na jedničku. Bodové mlčení zlomila až Beksa trojkovým pokusem. Nadále se potvrzovalo, že Pardubice mají problém především s obranými doskoky a Opava šla do vedení - 7:11. Další minuty ale opět patřily domácím. Především důležitý byl úprk Neala, který dotáhl svůj tým na rozdíl tří bodů v celkovém skóre. Vyrovnaná bitva pokračovala i nadále. Minutu před koncem bylo skóre 81:80 a Beksu tlačila celá hala k celkovému vítězství. Což se také povedlo, když se Čolak po nepříliš povedeném výkonu vykoupil průnikem a následně trefenou dvojkou, to samé zopakoval i Nick Neal a Beksa si tak došla pro velmi vydřené vítězství - 88:82.

Dino Repeša (trenér domácích):

"V prvním poločase jsme sice měli o 10% vyšší úspěšnost střelby, ale rozhodující byly naše ztráty, kterých bylo 14. Ve druhé půli to bylo o dost lepší, protože už jsme měli pouze 2. Také jsme dominovali pod košem, získali jsme o 14 doskoků více, a číslo, které ukazuje mnohé, je v užitečnosti, kterou jsme měli vyšší o 35. Jsme rádi, že jsme v naší situaci zvládli zápas proti tak těžkému soupeři, jakým je Opava."

Nick Neal (hráč domácích):

"Jsem pyšný na náš tým, protože jak v Ústí, tak dnes jsme vyhráli hlavně bojovností. Nedali jsme hlavy dolů, i když jsme téměř celou dobu prohrávali. V posledním time-outu jsme si řekli, že hrajeme doma a před našimi fanoušky nechceme a prostě nemůžeme prohrát! Jsme šťastní, že jsme to zvládli. Výhru jsme urvali agresivitou na útočné polovině hřiště i dobrou obranou v klíčových pasážích utkání."

Petr Czudek (trenér hostů):

"Letos tradičně gratuluji soupeři k vítězství. Myslím si, že jsme dneska nepodali špatný výkon, hlavně v první půli, jak na obranné, tak na útočné polovině. Bohužel, ve druhém poločase jsme dostali 53 bodů a to je důvod, proč jsme tady nevyhráli. Pak se k tomu přidaly i 50% trestné hody, což je zoufale málo, naopak soupeř nás z trestných hodů trestal, proto je výsledek takový, jaký je. Ano, můžeme si říct, že jsme přes 36 minut vedli, ale za to dostaneme prakticky jen ten bod, že jsme sem přijeli."

Radek Farský (hráč hostů):

"Zápas se mi hodnotí docela těžko. Přijeli jsme s jasným cílem vyhrát. První poločas se nám vydařil, i přesto, že nám nepadaly trojky ani šestky. Začali jsme s velkou energií, chodili za útočnými doskoky. Ve druhé půli se s tím soupeř vyrovnal, byl daleko agresivnější, trefil nějaké těžké střely, my jsme netrefili žádné otevřené a bohužel jsme prohráli."

BK KVIS Pardubice - BK Opava 88:82 (13:19, 22:22, 30:25, 23:16)

Body Pardubice: Rikič 23, Neal a Švrdlík 14, Burda 9, Čolak 8, Potoček 6, Štěrba 6, Pekárek 5, Vyoral 3. Body Opava: Gniadek 16, Slavík 12, Farský 10, Šiřina 9, Mokráň 8, Dylan 7, Švandrlík 6, Jurečka a Kouřil 5, Kvapil 4. Rozhodčí: Blahout Petr, Salvetr Rudolf, Perlík Michal. Doskoky: 48:34. Ztráty: 16:10. Tři body: 21:34. Trestné hody: 25:19. Diváci: 841.