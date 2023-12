/KOOPERATIVA NBL/ Po čtrnáctidenní přestávce se vrací na scénu pardubičtí basketbalisté v nejvyšší soutěži. Otázka, kterou si jejich fanoušci před sobotním zápasem v Ostravě kladou, je docela jasná. Dá Beksa zapomenout na nevalné výkony z uplynulých týdnů?

Ilustrační foto. | Foto: Milan Křiček

Připomeňme, že se v pořadí nečekaně nachází mimo top osmičku, která půjde do nadstavbové skupiny A1.

Duel na palubovce Nové huti bude prvním představením po poměrně rozsáhlých změnách, k nichž v klubu došlo.

Jak je delší dobu známo,v Pardubicích z různých důvodů skončila čtveřice Brunk, Alford, Štěrba, Kheil.

Novou tváří je Američan Kameron Chatman a čerstvě také navrátilec Michal Svojanovský. Trenérský štáb vyztužil nový asistent Karolis Abramavičius, který přináší zkušenost z litevské basketbalové školy.

Pozitivní pro hlavního kouče Vanju Miljkoviče je skutečnost, že se mu s výjimkou Matěje Burdy dali do kupy všichni hráči, které trápily zdravotní potíže, takže by na Novou huť měla Beksa vyrukovat téměř v plné síle.

Ostrava je v aktuálním pořadí dvanáctá, tedy podobně jako Pardubice úplně jinde, než by chtěla být. „Víme, že byť budeme hrát na palubovce posledního týmu tabulky, tak nás nečeká jednoduchý zápas. Ostrava doma nedávno porazila Děčín a ukázala, jak nebezpečná může být,“ zdvihá varovný prst trenér.

„My jsme stále v určité fázi přestavby, náš tým ještě není úplně kompletní. Objektivně však můžu říct, že za sebou máme týden a půl velmi kvalitní přípravy. Opravdu se mi líbilo, jak tým pracoval. Malou nevýhodou pro nás může být, že zatímco my čtrnáct dnů pouze trénovali, Ostrava hrála ve středu s Nymburkem. Ale s tím se musíme vyrovnat. Věřím, že se co nejdříve dostaneme do potřebného herního rytmu, a když budeme dobře zastavovat silné stránky soupeře a podaří se nám prosadit ty naše, odvezeme si z Ostravy důležité vítězství,“ přeje si Miljković.

„Za sebe můžu říct, že jsem spokojený s tím, jak jsme naložili s reprezentační pauzou. Odvedli jsme kus práce jak po stránce fyzické, tak i taktické přípravy. Trenér nás dopředu upozorňoval na to, že budeme pracovat na všem, což se také stalo. Doufám, že to bude vidět už v sobotním zápase," říká Petr Šafarčík, jeden z mužů, který toho před přestávkou mnoho neodehrál kvůli zranění.

„Touha uspět je v našem týmu obrovská, což bylo vidět i na trénincích, soutěživost je teď o dost větší než v předešlých týdnech. Doufám, že jsme si fakt všichni sedli na zadek, když to takhle řeknu, a už v Ostravě společně ukážeme, že to, co předvádíme na trénincích, přetavíme i do zápasů," burcuje Šafarčík.