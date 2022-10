„Konečně doma! Doufám, že nás přijde povzbudit co nejvíce fanoušků. Nejsme v jednoduché situaci, protože po čtvrtečním ranním návratu z Chorvatska jsme měli pouze páteční trénink na to, abychom se co nejlépe připravili, ale musíme udělat maximum. Klíčové bude eliminovat nymburský útok, který je velmi kvalitní, neboť jeho hráči mají velký útočný talent, dále kontrola doskoku a určitě zmíním nutnost mít co nejméně ztrát míče,“ uvedl kouč Dino Repeša.

„Dvě vítězství, která jsme získali v Praze a v Záhřebu, jsme opravdu potřebovali, tím spíše před zápasem s Nymburkem. Díky tomu půjdeme do tohoto utkání v mnohem lepším rozpoložení. Nymburk za sebou nemá úplně povedené zápasy: prohrál v Děčíně, pak ne úplně přesvědčivě porazil Ústí, ale pořád je to Nymburk. Prošel výraznou obměnou jak hráčskou, tak herním systémem. My na něj musíme vletět, začít agresivně, sebevědomě, zkrátka ukázat, že jsme doma a přišli jsme vyhrát. Z klíčových faktorů bych zmínil obranný doskok, který si musíme pohlídat, protože soupeř má pořád dost hráčů, kteří na něj chodí, jako jsou Martin Kříž a Petr Benda. V útoku nesmíme moc přemýšlet a hrát složitě, naopak, budeme chtít hrát uvolněně a jednoduše. Už je to hodně dlouho, co jsme naposledy hráli doma. Za sebe můžu říct, že se nemůžu dočkat, až vyběhnu na Dašické. Vzpomínám si na fantastickou atmosféru při domácích zápasech loňského play off a věřím, že podobná bude v hale panovat i v sobotu,“ těší se na velký zápas pardubický Petr Šafarčík.

Úvodní rozskok basketbalové bitvy Pardubice versus Nymburk vhodí rozhodčí v sobotu o půl šesté.