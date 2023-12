/KOOPERATIVA NBL/ Další pokus o zastavení výsledkového propadu čeká na pardubické basketbalisty. Mají-li odvrátit ostudu v podobě nepostupu do nadstavbové skupiny A1, tak jim zásadně ubývá čas na to, aby pořádně zabrali. A jeden z klíčových souboje na ně čeká o tomto víkendu, kdy se představí na horké palubovce píseckého nováčka (neděle, 17.00).

Pardubičtí basketbalisté prohráli doma s nováčkem z Písku. | Foto: Milan Křiček

Aktuálně šestí Sršni mají zatím na kontě o dvě výhry více než Beksa (a navíc utkání k dobru), což znamená, že případný pardubický neúspěch byl znamenal otevření propasti, jaká by se do konce základní části jen těžko zacelila. Toho si je trenér Vanja Miljkovič dobře vědom.

„První vzájemné utkání jsme doma prohráli, z velké části jsme ale hráli v jiné sestavě, než v jaké tam jedeme v neděli. V každém případě uděláme maximum, abychom nadcházející utkání zvládli. Dobře víme, že potřebujeme začít vyhrávat a dostat se na pozice zaručující v nadstavbové skupině A1. Dobře jsme trénovali a jsme odhodlaní se v Písku poprat o důležitou výhru,“ řekl pardubický trenér.

Jen odhodlání ale v elektrizující atmosféře písecké haly stačit nebude, přidat je nutno také dostatečnou porci herní kvality na obou polovinách hrací plochy. „Sršni budou mít výhodu domácího prostředí, ze které umí těžit. Na domácím kurtu jsou opravdu hodně nebezpeční. Jedná se o velmi mladý tým hrající agresivně a dravě. Spoléhá na to, že zápasy urvou právě svojí energií, jak v obraně, tak v útoku. Často brání po celém hřištia v útoku zakončují hodně rychle,“ přidává Miljkovič charakteristiku protivníka.

Pardubičtí ale musí začít v první řadě sami od sebe, pakliže chtějí přerušit sérii proher, vždyť naposledy se radovali z vítězství na konci října. Jedním z úkolů pro ně bude zpřesnit střelbu z dálky, protože jejich procento úspěšnosti za tři body je v poslední době tristní.

„Několik hráčů se vrací po různých zraněních, což je samozřejmě pozitivní zpráva. Všichni sice nejsou na sto procent v pořádku, trápí nás nějaká nachlazení, ale snad by celý tým měl být schopen do utkání nastoupit,“ kvituje pardubický kormidelník vyprazdňující se marodku. Hrát by měl i ústřední rozehrávač Tomáš Vyoral, jenž absentoval minule v Ostravě, po delší době se vrací i Matěj Burda.