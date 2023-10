Hrajeme spolu za Pardubice a za lepší výsledky. Beksa nezažívá nejúspěšnější období a potřebuje se již nastartovat k lepším zítřkům. Po pěti prohrách se svěřenci trenéra Repeši budou chtít nastartovat zápasem s Kolínem. Ten odehrají již v sobotu od 19:00 v enteria areně, kde se bude konat desátý ročník projektu Hrajeme spolu za Pardubice.

Pardubičtí basketbalisté se budou chtít nastartovat k lepším zítřkům proti Kolínu. | Foto: FIBA Europe Cup

8. kolo Kooperativa NBL: BK KVIS Pardubice (3/3) - BC Geosan Kolín (4/3) Sobota od 19:00, enteria arena

Úspěšné září a tragický říjen. Takové byly poslední dva měsíce v podání pardubických basketbalistů. Ti v září zapsali tři výhry a vše vypadalo naprosto ideálně. Opak však byl pravdou. Po dvou prohrách v Europe Cupu přišly další tři v NBL. Po nejtěžsnější možné prohře v Olomouci však měla Beksa celý týden zápasové volno, které pořádně využila.

"Dost jsme pracovali zejména na naší obraně, která nebyla v několika předcházejících zápasech ideální,” odpověděl trenér Dino Repeša pro klubový web.

Hrajeme spolu za Pardubice podesáté. Stara: Měl to být ojedinělý a jediný ročník

Fakta dávají za pravdu slovům chorvatského kouče. Pardubice totiž v řijnových utkáních mají průměr inkasovaných bodů na hrozivém čísle 96…

"Věřím, že naši defenzivu výrazně zpevníme a naše sebevědomí bude i díky tomu na té úrovni, jaké bylo na začátku sezony," doufá Repeša.

Kolín dosud odehrál o jedno utkání více a k dobru má rovněž jedno vítězství.

“Je to velmi kvalitní soupeř. Přesvědčili jsme se o tom v přípravě, kdy jsme s nimi prohráli,” připomněl Dino Repeša srpnový duel, jenž v Pardubicích skončil 61:66.

8. kolo základní části Kooperativa NBL:

BK KVIS Pardubice (3/3) vs. BC Geosan Kolín (4/3)

sobota 21. 10. v 19:00 | enteria arena

Komentář hráče Matěje Burdy:

“Myslím si, že tento zápas nebude ani tak o Kolínu, jako o nás, jelikož v nedávném období na nás trošku spadla deka. My se budeme chtít dostat zpátky na vítěznou vlnu. Samozřejmě, že si nějaké věci ke Kolínu řekneme, seznámíme se s jeho hrou, ale soustředit se musíme hlavně na nás, na náš vlastní výkon. Důležité bude začít tak, jak jsme odehráli druhý poločas v Olomouci. Toho se chceme chytit a držet. Víme, že do enteria areny přijde o dost více lidí, než se vejde do Sportovní haly Dašická. Pro nás je skvělé si zahrát před tolika fanoušky, zároveň cítíme o něco větší zodpovědnost. Uděláme maximum, abychom vyhráli.”