V prvním vzájemném duelu, který otvíral celou sezonu, Ostravané Beksu dokonale zaskočili a vyhráli jedenáctibodovým rozdílem. „Soupeř měl navrch zejména v přechodové fázi a skóroval hodně snadných košů, z čehož pramenilo jeho sebevědomí. To tentokrát nesmíme dopustit. Nemůžeme Ostravu pustit do situace, aby hrála s takovou lehkostí jako doma, hned od začátku to musíme potlačit a tempo hry určovat my,“ vyhlašuje pardubický asistent Vanja Miljkovič.