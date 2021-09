Beksa hrála základní skupinu ve Spišské Nové Vsi, kde nejprve přehrála českého ligového konkurenta z Olomoucka, v boji o první pozici však po boje padla s domácím účastníkem slovenské nejvyšší soutěže.

„V obou utkáních můžeme řadit mezi pozitiva náš útok, kde vidíme určitý progres. Zejména to platilo o prvním zápase, druhé utkání jsme zvládali 35 – 36 minut. V závěru se možná projevila únava, přece jen jsme hráli v užší rotaci bez dvou klíčových hráčů, ale i tak jsme koncovku měli zvládnout lépe," hodnotil trenér Dino Repeša vystoupení svého týmu ve Federálním poháru.

„Pro nás nyní bude důležité, abychom znovu vrátili do hry Petra Šafarčíka, který se zotavuje po zranění," zmínil kouč zásadního muže sestavy, jenž se zranil na začátku přípravného duelu v polském Ostrówě, záhy podstoupil lékařská vyšetření a v horizontu několika dnů by se měl znovu připojit ke svým spoluhráčům do tréninkového procesu. „Také budeme začleňovat nového pivota, který by se k nám měl připojit v nejbližších dnech, a čekáme i na návrat Michala Svojanovského, který nám musí pomoct v rotaci," řekl dále Dino Repeša.

„Co se týče tréninkového procesu, dál pracujeme na spolupráci v útoku. Jde i o to, aby dobře fungovala i v situacích, kdy jsou hráči unavení, tedy v koncovkách zápasů, a také v pasážích, kdy soupeřova obrana vyvíjí větší tlak na míč. To se právě dělo na konci utkání se Spišskou Novou Vsí. Věřím také, že až budeme kompletní a budeme hrát v širší rotaci, vydržíme hrát rychlou přechodovou fázi z obrany do útoku po celý zápas," doplnil Dino Repeša.

Zmíněným nově příchozím podkošovým hráčem do řad Beksy je brzy třicetiletý Američan Phil Henry. Má za sebou angažmá na Slovensku, ve Francii, Švýcarsku, Makedonii, Uruguayi, Lucembursku, Chile a Portugalsku, v uplynulé sezoně působil v Norsku a na Kypru. „Po nedávném ukončení kontraktu s Prokopem Slaninou jsme avizovali, že intenzivně hledáme hráče pro posílení naší podkošové sestavy. Jsme velmi rádi, že jsme se v relativně krátké době dohodli právě s Philem, na něhož jsme dostali skvělé reference z jeho předchozích angažmá. Jedná se o zkušeného hráče, který úspěšně působil v několika evropských klubech a má tedy dostatek zkušeností i s evropským basketbalem. Je to atletický hráč, který může hrát na obou podkošových pozicích, pevně věříme, že pro nás bude posilou i na obranném a útočném doskoku," představil novou akvizici sportovní ředitel Radek Nečas.

Základní skupina

BK Redstone Olomoucko – BK JIP Pardubice 74:88 (22:21, 8:19, 22:25, 22:23)

Body: Vučkovič 23, Wiggins 20, Halada 15, Feštr 12, Carpenter 2, Jirák 2 – Vyoral 25, Švrdlík 20, Svoboda 16, Pekárek 14, Walton 7, Potoček 5, Burda 1.

BK Spišská Nová Ves – BK JIP Pardubice 83:80 (16:25, 22:20, 18:11, 27:24)

Body: Baťka 20, Dressler 18, Luzaič 14, Dennis 14, Židzik 8, Antoni 6, Hlivák 3 – Walton 22, Vyoral 20, Pekárek 13, Švrdlík 12, Svoboda 7, Potoček 3, Tkadlec 3.

Skupina o umístění

Pardubické basketbalisty čeká nyní ve Federálním poháru skupina o konečné 5. – 7. místo, a to ve slovenských Levicích. V pátek vyzvou domácí celek a o den později změří síly se Svitem.