/FOTOGALERIE/ Návrat do kolotoče Kooperativa NBL se nepovedl. Pardubičtí basketbalisté po nezdaru na kvalifikaci FIBA Europe Cupu vyhořeli v domácí hale proti Slunetě Ústí nad Labem, když se jim zápas vůbec nepovedl především na obranné polovině.

BK KVIS Pardubice vs. Sluneta Ústí nad Labem. | Foto: Milan Křiček

KOOPERATIVA NBL, 5. KOLO: BK KVIS Pardubice – Sluneta Ústí nad Labem 81:97 (18:24, 35:48, 56:78). Body: Šafarčík 27, Brunk 16, Alford 13, Pekárek 8, Štěrba 7, Vyoral 6, Škifič 3, Švrdlík 1 – Nichols 26, Nábělek 21, Autrey 16, Pecka 11, Žikla 9, Haiblík 7, Johnson 5, Karlovský 2. Rozhodčí: Hruša, Pokorný, Perlík. Fauly: 21:20. Pět chyb: Škifič – Haiblík. Trestné hody: 22/17 – 22/16. Trojky: 10:9. Doskoky: 31:29. Diváci: 680.

Dino Repeša, trenér BK KVIS Pardubice: Gratuluji Ústí k vítězství, stejně jako v Ostravě odehrálo výborný zápas. Po našem čtvrtečním návratu ze Švédska jsem říkal, že bude velmi těžké hrát o víkendu, protože jsme dlouho cestovali a v kvalifikaci FIBA Europe Cupu odehráli dva těžké zápasy. Hrát třetí utkání ve stejném týdnu není jednoduché. My jsme nedělali věci, o kterých jsme si říkali, nehráli jsme s takovou energií jako v minulých utkáních. Výkon, jaký jsme předvedli, by nestačil k naplnění klubových ambicí. Co je pozitivní, že téměř ani jeden hráč nehrál víc než 30 minut, takže ve středu proti Nymburku určitě budeme mít víc energie.

Bryce Alford, hráč BK KVIS Pardubice: Nechci brát kredit ústeckému týmu, hrál výborně, ale řekl bych, že utkání jsme si zčásti prohráli sami. Dostali jsme 97 bodů, podle mě to bylo dílem obojího, jak soupeřova výborného výkonu na útočné polovině hřiště, tak našeho ne tak dobrého na té obranné. V prvním poločase jsme Ústí nechali rozehrát, dostat se do rytmu a v tu chvíli už se velmi špatně brání. Čeká nás ale ještě spousta zápasů a spousta možností, jak vyhrát a napravit to, co jsme pokazili.

Zdroj: Youtube

Jan Šotnar, trenér Slunety Ústí nad Labem: Zápas mohu hodnotit asi jen v superlativech. Začátek sezony jsme neměli úplně ideální, ale myslím si, že od derby s Děčínem se zlepšujeme. Po Ostravě, kde jsme vyhráli o 30 bodů, jsme nevěděli, jestli to bylo soupeřem, nebo naší hrou, ale naše výkony jdou očividně nahoru. Pardubice mají skvělý kádr, což ukázaly i ve FIBA Europe Cupu, kde málem porazili Zaragozu. My jsme předvedli skvělý výkon, hlavně na obranné polovině, a díky tomu máme vítězství.

Lamb Autrey, hráč Slunety Ústí nad Labem: Za tuto výhru jsem neskutečně rád. Myslím si, že spojujícím faktorem mezi tímto vítězstvím a výhrou v Ostravě je to, že jsme začali hrát jako tým. Máme výborného kouče, dobře jsme se připravovali, ale teď konečně zapadlo všechno do sebe. Bylo skvělé, že několik našich hráčů skórovalo dvouciferný počet bodů. Vítězství je pro nás velmi důležité a věřím, že si momentum udržíme i v následujících třech zápasech, které budeme hrát doma.