První minibrejk spáchala Beksa v závěru úvodního dějství, kdy odskočila na šest bodů. Hosté v něm dali jen třináct bodů.

Ve druhé části Pardubice zpřesnily střelbu. Jihomoravané se naposledy snažili vzepřít poté, co faulovaný Mishula proměnil trojku i následnou šestku. Od té doby to ovšem šlo s Brnem z kopce. Domácím se jim poprvé vzdálili dvouciferně, když vedli tři a půl minuty před koncem první půle 37:26. Její samotný závěr poté utkání prakticky rozhodl, neboť Východočeši se urvali do čtrnáctibodového trháku.

Kdo čekal po změně stran snahu Brna o kontakt ve skóre, šeredně se zmýlil. Beksa totiž svůj náskok periodicky zvyšovala. Po minutě třetího kvartálu vedla o patnáct bodů, po dvou o dvacet a v její polovině o pětadvacet. Hosté byli v tu chvíli zralí na ručník. Za deset minut tohoto hracího období prohnali košem protivníka v basketbale nicotných devět bodů.

Závěrečná epocha se proměnila v čirou pardubickou exhibici. Po dvou odehraných minutách svítilo na ukazateli 74:44. Už pět minut před koncem zápasu tudíž dostala na palubovce příležitost lavička, aby si stěžejní hráči Beksy stačili do čtvrtečního sedmého a rozhodujícího utkání odpočinout…

Dino Repeša, trenér Pardubic: Myslím, že jsme se dobře mentálně připravili. Klíčový rozdíl udělala obrana, Brno nám dalo jen 59 bodů. Měli jsme velký hlad po vítězství, více doskoků. Důvody, proč jsme vyhráli o tolik, byly střelba za tři body a trestné hody, v obou statistikách jsme byli lepší než v předchozím utkání.

Petr Šafarčík, hráč Pardubic: My jsme věděli, že buď vyhrajeme, nebo pro nás skončí sezona. Myslím si, že to šlo vidět na každém z nás, nasazení a vůle po vítězství byly obrovské. Trenér nám o přestávce řekl, že musíme dobře vstoupit do druhé půlky, že když se nám podaří navýšit náskok nad dvacet bodů, tak se Brno zlomí. A přesně to se stalo. Jsem hrozně rád, že jsme se vyvarovali hluchých míst, která jsme měli v předcházejících zápasech a vydrželi jsme takhle hrát po celých čtyřicet minut.

Martin Vaněk, asistent trenéra Brna: Zápas se mi samozřejmě hodnotí velmi těžko. Prohráli jsme velkým rozdílem, v podstatě nám nevycházelo nic jak na obranné, tak na útočné polovině, prohrávali jsme hodně na doskoku, dostali jsme třiadvacet bodů z druhých šancí. Prostě to nebyl náš den. Nejdůležitější teď bude nastavit hráčům hlavy. V téhle sérii zatím platilo můj dům, můj hrad, v Brně to bude úplně jiný zápas, do kterého musíme dát všechno.

Šimon Puršl, hráč Brna: Uteklo nám to už v prvním a pak na začátku druhého poločasu, převážně kvůli útočným doskokům, Pardubice jich měly příliš. Také se dobře připravily na naši obranu, kterou jsme měli nachystanou na jejich sety. Něco ve své hře pozměnily, měly dobré příležitosti a ještě k tomu útočně doskakovaly, to byly hlavní důvody, proč jsme o tolik prohráli. Věděli jsme, že to v Pardubicích nebude lehké, naštěstí na poslední zápas máme výhodu domácího prostředí.

Čtvrtfinále play off

6. ZÁPAS: BK Pardubice – Basket Brno 93:59 (19:13, 49:35, 77:44). Body: Šafarčík 18, Walton 18, Švrdlík 17, Shundel 14, Vyoral 7, Henry 6, Vranković 5, Svoboda 4, Vučkovič 2, Pekárek 2 – Marko 11, Puršl 9, Mishula 8, Mickelson 8, Djuričič 6, Jansa 5, Krakovič 4, Bálint 3, Dáňa 3, Nečas 2. Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Vošahlík. Fauly: 21:21. Trestné hody: 23/19 – 23/15. Trojky: 10:6. Doskoky: 54:34. Diváci: 1167. Stav série: 3:3.