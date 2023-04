Úvodních deset minut hrůzy vystřídala dominance. Nejeden fanoušek Beksy byl po první čtvrtině totiž vyděšen, co se v hale Dašická děje. Pardubice ale brzy zavelely k obratu a byť v úvodu tahaly za kratší konec, tak nakonec s Ostravou neměly větší problém a pomyslnou přetahovanou vyhrály. Od třetí části zápasu si držely až do samotného závěru více než deseti bodový náskok a před domácími fanoušky vyhráli Východočeši 90:77. Svěřenci trenéra Repeši tak natáhli vítěznou šňůru na čtyři zápasy v řadě. Naopak Ostrava, která se v minulém kole radovala z překvapivého vítězství nad Nymburkem, tentokrát jen zaplaka…

Pardubičtí basketbalisté doma porazili Ostravu 90:77. | Foto: Milan Křiček

BK KVIS Pardubice - NH Ostrava 90:77 (19:28, 31:18, 20:14, 20:17)

Body: Sukhmail 23, Radukič 22, Neal 17, Štěrba 16, Vyoral 12, Pekárek 11, Švrdlík 11, Morgan 10, Čolak 8, Majerčák 6, Potoček 6, Rikič 6, Svoboda M. 5, Svoboda Š. 4, Burda a Šmíd po 3, Jakel a Janů po 2. Rozhodčí: Matějek Ivor, Salvetr Rudolf, Ulrych Lukáš. Doskoky: 41:36. Ztráty: 16:19. Tři body: 13:12. Trestné hody: 21:15. Diváci: 879.

Tragickou první čtvrtinu v podání pardubických basketbalistů viděli diváci v hale Dašická. Hosté měli po úvodních deseti minut téměř o dvacet procent větší úspěšnost střelby, což vypovídalo o skóre 19:28. Ostrava se především mohla spolehnout na svého kanonýra Radukiče, který byl po první čtvrtině na jedenácti bodech. Beksu trápily především doskoky a veliký počet ztrát.

Hra Beksy se v úvodu druhé čtvrtině příliš nezlepšila a po celkových patnácti minutách hry prohrávali svěřenci trenéra Repeši o deset bodů. Po oddychovém času a pokynech od svého trenéra ale Pardubičtí zabrali a náskok Ostravy stáhli na rozdíl pouhých dvou bodů. Především Jan Štěrba se blýskl povedenými nájezdy za obrana hostů. Tři minuty před poločasovou přestávkou poprvé v zápase srovnal Tomáš Vyoral a začalo se blýskat na lepší časy, což dokázal dvěma proměněnými trestnými hody Pekárek a rázem šla Beksa do vedení. V závěru se podařilo sice hostům snížit, ale i tak Beksa po úvodních dvaceti minutách vedla 50:46. Po tragické úvodní čtvrtině, tak mohli Pardubičtí být nadšení.

Třetí čtvrtina začala poměrně stejně, jak skončila ta druhá. Beksa si hlídala těsný náskok. Po celou třetí část se hrál vyrovnaný basket a oba týmy bodovaly zhruba stejně. V závěru utekla ale spíše Beksa, která tahala za delší konec a vytvořila si celkově náskok deseti bodů - 70:60.

V poslední části základní hrací doby se blýskl desátou trojkou Pardubic v zápase Kamil Švrdlík. Svou čtvrtou trojkou zaujal také Jan Štěrba a sedm a půl minuty před koncem vedly Pardubice o třináct bodů. Ostravští především dopláceli na veliký počet ztrát. Těch nasbírali svěřenci trenéra Cholevy devatenáct. Na druhé straně to ale nebyla taktéž žádná výhra. Především v závěru Pardubičtí ztráceli míče čím dál tím víc a Ostravu drželi v naději na srovnání. Jedním z klíču k celkovému vítězství byly i doskoky, kterých Pardubice měly o něco více (37:35). Dvě minuty před koncem si Beksa vytvořila náskok 16 bodů a vše již nasvědčovalo, že po úvodní čtvrtině hrůzy si dojde pro poměrně poklidné vítězství. To se stalo a Východočeši doma zvítězili 90:77. Natáhli tak vítěznou šňůru na čtyři zápasy v řadě.

Dino Repeša (trenér Pardubic):

"Nebyl to pro nás dobrý zápas, zvlášť začátek: je neuvěřitelné, že soupeř dá za 2,5 minuty 10 bodů a my máme 1 faul. Nehráli jsme s takovou energií jako minule proti Brnu, ale i z toho důvodu jsme přivedli jednoho nového hráče, abychom rozšířili rotaci. Pokud bychom v play-off začali tak jako dnes, nemůžeme vyhrát. Dnes je pro nás důležité hlavně to, že jsme vyhráli. Spokojen mohu být s útokem, měli jsme dobrý pohyb míče, šest dvouciferných střelců a znovu dali 90 bodů. Naopak jsme opět měli dost ztrát míče."

David Pekárek (hráč Pardubic):

"Kromě první čtvrtiny, která byla úplně tragická, jsme hráli slušně. Od druhé čtvrtiny jsme začali trošku bránit, tlačili jsme na míč, takže Ostrava měla pár ztrát, také něco netrefila, což nám pomohlo, stejně jako to, že jsme hráli rychleji a z toho plynuly jednodušší koše. Výsledek je pro nás přijatelný, ale určitě to mohlo být lepší."