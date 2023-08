Přetěžkou úlohu postavil úterní los kvalifikačního turnaje FIBA Europe Cupu před pardubické basketbalisty. Ti si coby čtvrtý celek uplynulé sezony Kooperativa NBL zajistili účast v tomto evropském poháru, aby si však zahráliv jeho hlavní fázi, musí se prokousat přes kvalifikaci, do které vyfasovali velmi těžké rivaly. I proto Beksa posiluje. Do Pardubic přichází Martin Kheil.

Martin Khell přichází do Pardubic ze Slavia Praha. | Foto: klub

Jedním z nich je tým Casademont Zaragoza, tedy reprezentant jedné z nejkvalitnějších ligových soutěží v Evropě, španělské ACB ligy, a tím pádem snad nejsilnější možný rival, který byl v nabídce. Druhým protivníkem Beksy bude švédský celek Jämtland Basket, který sídlí v Östersundu dobře známém biatlonovým příznivcům. Právě na jeho palubovce se kvalifikační zápolení na začátku října odehrají. Do hlavní části FIBA Europe Cupu postoupí jenom vítěz a trenéři Beksy mohou začít přemýšlet, jak na tuhle mimořádně náročnou výzvu najít pádnou odpověď.

Tou může být i příchod nové posily, jehož jméno zní Martin Kheil. Dvacetiletý křídelník dosud odehrál v Kooperativa NBL celkem 32 utkání. Ve své premiérové sezoně 2021/2022 naskočil v dresu Jindřichova Hradce do jediného duelu proti Nymburku, v němž strávil na palubovce necelých 6 minut a stihl proměnit 2 tříbodové pokusy. V minulém ročníku 2022/2023 působil v pražské Slavii a v 31 zápasech zapisoval průměrně 9,3 bodu + 3,1 doskoku (za 19,5 minuty).

Ve 14 utkáních měl v kolonce bodů dvouciferný zápis, přičemž jeho dosavadním kariérním maximem v nejvyšší české soutěži je 26 bodů Olomoucku. Ve dvou vzájemných zápasech Slavie s Pardubicemi trefil 5 trojek a nastřílel 32 bodů. (20 + 12).

Martin Kheil podepsal s pardubickým klubem kontrakt na 2 roky s roční opcí ze strany klubu.

“Martina jsme sledovali velice dlouho. Myslím, že nejen v uplynulé sezoně odehrál výborné zápasy, v nichž ukázal, že má dobré předpoklady hrát nejvyšší českou soutěž. Jedná se útočně velmi talentovaného hráče, výborného střelce, který má zároveň vysokou tréninkovou morálku. Spolu s Lubošem Bartoněm jsme s Martinem pracovali v národním týmu U18, takže s ním mám jen pozitivní zkušenost. Coby mladý hráč má stále velký potenciál ke zlepšení a já vůbec nepochybuji o tom, že prostor, který v Bekse dostane, naplno využije. Moje práce nyní bude dát Martinovi herní příležitosti, na něm pak bude, aby prokazoval svoji nespornou kvalitu, jakou ukázal už v minulé sezoně ve Slavii,” řekl trenér Dino Repeša po příchodu nového hráče.

Vyjádření hráče Martina Kheila:

“Jsem velice rád, že jsem se rozhodl přestoupit právě do Beksy. Basketbal je pro mě vášeň i způsob, jak se vyjádřit a rozvíjet své dovednosti, a já pevně věřím, že právě příchod do Pardubic mi k tomu dává jedinečnou příležitost. Z minulé sezony si ještě dobře pamatuji, že Beksa byla pro všechny soupeře velice silným protivníkem. Velmi mě těší, že se mohu stát součástí takto kvalitního, talentovaného týmu a doufám, že všichni společně budeme na hřišti bojovat o co největší úspěchy. Pardubickým fanouškům bych rád vzkázal, že se nemonu dočkat, až si osobně užiji výbornou zápasovou atmosféru. Vaše podpora a energie, kterou svému týmu dáváte, je pro nás hráče neocenitelná, dodává nám potřebnou sílu a motivaci. Já osobně jsem připraven ze sebe vydat v každém utkání to nejlepší, co ve mně je. Nesmírně se těším na novou kapitolu v mé basketbalové kariéře a věřím, že společně s celým týmem dosáhneme skvělých výsledků.”

Kamil Švrdlík k soupeřům na Euro Cupu: "Zaragoza je asi nejtěžší protivník, jakého jsme mohli dostat. Hrají ACB, tedy nejlepší soutěž v Evropě, na druhou stranu to bude skvělá příležitost pro celý klub: mít možnost se s takovým klubem potkat a porazit ho. Jämtland sice nemá tak zvučné jméno jako Zaragoza, ale bude hrát doma, takže i tento soupeř pro nás bude výzva. Rád bych řekl, že se na návrat do FIBA Europe Cupu moc těšíme a ani tímto náročným losem se naše ambice nemění. Myslím si, že odhodlání poprat se o postup do hlavní fáze nám rozhodně chybět nebude. Moc se na tyto zápasy těšíme!"