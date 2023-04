Beksa se proti Nymburku naladila na play off a cílí na medaile

Jedna soutěž končí, druhá začíná, dalo by se s nadsázkou říct o závěru Kooperativa NBL. Na basketbalisty Pardubic čeká čtvrtfinálová bitva se Slunetou Ústí nad Labem. Do série zápasů navíc vstupují s výhodou domácího prostředí, to si vybojovali v posledním kole proti Nymburku po přesvědčivém vítězství 105:91.

Pardubičtí basketbalisté doma přejeli Nymburk a základní část skončili na čtvrtém místě. | Foto: Milan Křiček