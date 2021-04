NBA nebo NBL? V utkání Brna z Pardubicemi padlo dohromady 213 bodů. Za tento součet by se nemuseli stydět ani za mořem v nejlepší basketbalové soutěž na světě. Jenže pozor, tam se hraje celkem o osm minut více. A Beksa zároveň posílá na českou federaci žádost, aby mohla hrát s Brnem každý zápas. Porazila ho totiž popáté v této sezoně.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

V první pětiminutovce jako by se Brno nemohlo zbavit pardubické černé můry. Samotný úvod zápasu ještě ustálo, ovšem pak se propadlo do šestibodové ztráty. Postupněji začalo smazávat a dvě minuty před koncem první části se vrátilo do plusu. Do druhého kvartálu vlétly dvě útočné mašiny. Za dvě a půl minuty se pohnulo skóre dohromady o jednadvacet bodů (z 30:26 na 42:35).