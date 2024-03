/KOOPERATIVA NBL/ Opěrné trio Vyoral, Škifič, Pekárek absentovalo v sestavě pardubických basketbalistů v dalším souboji nadstavbové části nejvyšší soutěže. Přesto z toho pro Beksu vzešlo mimořádně cenné a důležité vítězství, neboť hráči, kteří nastoupili do boje, odvedli především v závěru třetí čtvrtiny a v závěrečném hracím období velmi dobrou práci.

Pardubičtí basketbalisté (v bílém) vyhráli páté ligové utkání za sebou. | Foto: BK Pardubice/Milan Křiček

SKUPINA A1, 9. KOLO:

Basket Brno – BK KVIS Pardubice 70:82 (15:18, 40:33, 56:54). Body: Lee 15, Půlpán 15, Šiška 12, Brown-Soares 8, Dáňa 7, Svoboda 6, Křivánek5, Krakovič 4 – Šafarčík 25, Chatman 20, Švrdlík 10, Lukeš 10, Marshall 8, Burda 5, Svojanovský 2. Rozhodčí: Baloun, Linhart, Jeřáb. Fauly: 19:16. Pět chyb: Svoboda (Brno). Trestné hody: 11/5 – 9/6. Trojky: 7:8. Doskoky: 40:40. Diváci: 832.

Necelých dvanáct minut před koncem se pardubičtí basketbalisté nacházeli na brněnské palubovce ve dvouciferném mínusu, přesto si nakonec domů vezli pátou ligovou výhru v řadě. Ještě do konce třetí čtvrtiny totiž postupně Lukeš, Chatman a Šafarčík prohnali košem tři trojky, v nástupu do posledního kvartálu hosté dokonali obrat (bodová šňůra 0:15!) a konsternovaný domácí celek utržil K.O., z něhož se nevzpamatoval. Závěr odehrála Beksa na podtrženou jedničku a soupeři nedala naději na návrat do hry.

Východočeské derby konečně v play off. Trenéra Zadinu zajímá jen první zápas

„Jsem hrdý na svůj tým, s jakou energií jsme zápas zvládli. V prvním poločase jsme měli problémy v obraně, ale dostali jsme se zpátky do zápasu. Mladí hráči si zaslouží minuty, které dostali, je to velké pozitivum směrem do budoucna,” radoval se trenér Vanja Miljkovič.

„Rozhodly vůle, soudržnost a bojovnost. Nás pořád někdo podceňuje, že hrajeme v okleštěné sestavě. Ale myslím, že někdy je jednodušší hrát v takové roli, protože na vás není tlak. Brno mělo skvělou formu, ale viděli jste, co dokáže týmovost. Je vidět, že máme kvalitní mladé hráče, kteří dostali prostor, jsem za to ohromně šťastný,” přidal se nejlepší střelec zápasu Petr Šafarčík.

Další výsledky:

BK Armex Děčín – BK Opava 91:87, USK Praha – Sluneta Ústí nad Labem 72:90, ERA Basketball Nymburk – BC Geosan Kolín odloženo.

Aktuální pořadí skupiny A1:

1. Nymburk 27 22 5 2489:1898 81.5

2. Ústí nad Labem 30 20 10 2658:2466 66.7

3. Opava 30 20 10 2697:2517 66.7

4. Děčín 31 18 13 2635:2552 58.1

5. Pardubice 30 17 13 2492:2458 56.7

6. Brno 31 17 14 2402:2415 54.8

7. Kolín 30 12 18 2358:2576 40.0

8. USK Praha 31 12 19 2263:2399 38.7

Další program:

10. kolo: BK Opava vs. BK KVIS Pardubice (sobota 16. března, 17.30).