„Z klíčových faktorů bych zmínil dodržování našeho herního plánu, udržení vysoké energie v obraně i v útoku a eliminaci ztrát, to je proti Nymburku nejdůležitější,“ hlásí pivot Kamil Švrdlík.

„Nymburk přijede kvalitně připravený a nepochybně odvede svůj standardní výkon, takže to, jestli mu dokážeme vzdorovat, bude čistě o nás. Vždy je to o agresivitě jak na balon, tak v osobních soubojích. Velice důležitý je doskok, aby se nám podařilo soupeře udržet, nebo ještě lépe přeskákat. A posledním důležitým faktorem budou ztráty míče. Musíme najít dobrý balanc mezi rychlou, ale ne zbrklou hrou,“ zdůrazňuje Adam Konvalinka.

„Myslím si, že v posledním přípravném utkání, které jsme odehráli v Nymburku, jsme si dodali sebevědomí do začátku soutěže. Dokázali jsme si, že když se budeme držet pravidel, která máme, když budeme hrát zodpovědně a agresivně, tak jsme konkurenceschopní,“ uvedl asistent trenér Adam Konvalinka.

Kooperativa NBL pokračuje dalším kolem a na Dašické se chystá basketbalový svátek. Jak jinak lze nazvat sobotní zápolení Beksy s českými suverény posledních let.

