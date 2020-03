Druhý tým tabulky na lopatkách. A jakým způsobem… Pardubičtí basketbalisté rozdrtili Opavu o více než třicet bodů. Domácí měli utkání pod kontrolou od první do poslední minuty.

Prohrávali pouze jednou, a to ještě ve čtvrté minutě. Rozhodující náskok si vypracovali ve druhé pětiminutovce druhého kvartálu. A také v dalším sudém období na kurtu dominovali. „Odehráli jsme velmi dobrý zápas. Dělali jsme všechno, co jsme si řekli a vyplatilo se to. Hodně jsme se poučili z posledního zápasu s Opavou, kdy jsme ji nechávali útočně doskakovat,“ podotýká kouč Kenneth Scalabroni.