Přímý souboj o příčku zajištující přímý postup do čtvrtfinále. A je úplně jedno, že se hrálo teprve druhé kolo nadstavbové části. V případě výhry nad Brnem by při další konstelaci hvězd (výhra Ústí nad USK) mohli pardubičtí basketbalisté poskočit až na páté místo. Beksa šanci propásla a klesla na sedmou pozici.

Pardubičtí basketbalisté v obranné bitvě podlehli Brnu. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL - skupina A1: 2. kolo BK KVIS Pardubice – Basket Brno 64:72 (15:16, 34:34, 51:54). Body: Škifič 14, Chatman 14, Marshall 9, Potoček 9, Pekárek 5, Lukeš 4, Burda 4, Vyoral 3, Švrdlík 2 – Lee 21, Brown-Soares 17, Šiška 11, Svoboda 7, Krakovič 6, Půlpán 5, Kubín 3, Křivánek 2. Rozhodčí: Hruša, Vávrová, Linhart. Fauly: 21:22. Trestné hody: 13/8 – 21/12. Trojky: 4:10. Doskoky: 43:37. Diváci: 823.

V hale Dašická byl k vidění souboj smutných poražených z poslední fáze před Final Four domácího poháru.

Do utkání vstoupili lépe hosté. V první čtvrtině vedla Beksa pouze třikrát, naposledy 7:5. Poté se Brno vyšvihlo až do pětibodového náskoku. V jejím závěru se domácí přitáhli na jediný bod. Druhý kvartál se odehrál pod taktovkou jejich soupeře. V jeho úvodu sice Východočeši dokonali dílčí obrat, jenže pak se propadli do sedmibodové díry. Nicméně i takto narůstající ztrátu dokázali vynulovat. A tak se šlo do druhé půle za nerozhodného stavu.

Třetí čtvrtina nabídla obdobný scénář těch předchozích. Pardubice uhasily šestibodový požár, aby byly znovu na chvíli v plusu. Nicméně tak dlouho chodily se džbánem pro vodu, až se ucho utrhlo. V tomto případě se Brno poprvé a vítězně utrhlo dvojciferně.

Vanja Miljković (trenér domácích):

"Zápas se mi nehodnotí dobře. Celou dobu byl vyrovnaný, ale z našeho pohledu bylo klíčové, že jsme postrádali Petra Šafarčíka, jednoho z našich top skórerů. Adama Lukeše bych pochválil, odehrál výborných 10 minut, ale Petr nám samozřejmě velmi chyběl. Zásadní bylo, že jsme se netrefovali z dálky, celkově jsme minuli hodně volných střel. Bohužel jsme prohráli, ale musíme se dívat dopředu. Ve středu nás čeká další domácí utkání."

Matěj Burda (hráč domácích):

"Zápas nemůžu hodnotit pozitivně, jelikož jsme doma dali jen 64 bodů a prohráli jsme. Myslím, že jsme si vypracovali dobré střely, ale absolutně jsme je neproměňovali. Trisní procento jsme měli zejména z tříbodového oblouku. V obraně jsme bojovali, doskok jsme vyhráli, ale velmi špatně jsme stříleli. Nakonec rozhodl náš hluchý úsek ve čtvrté čtvrtině, kdy jsme dostali několik bodů z rychlých protiútoků, na což jsme se připravovali, a taky nějaké trojky."

Martin Vaněk (trenér hostů):

"Pro nás šlo o hrozně náročné utkání. Náš program byl fakt šílený, ale jsem stračně rád, že jsme to dnes zvládli. Řekli jsme si, že to bude hlavně o bojovnosti, vymačkat ze sebe všechno. V prvním poločase jsme chtěli s Beksou udržet krok. Mají skvělé fanoušky, jsou tady velmi silní, ale nám se to podařilo. Ve druhém poločase to byla přetahovaná, ale my jsme bojovali o každý balón a to rozhodlo v náš prospěch. V závěru zahrál výbotně Lee, který trefil nějaké trojky. Jsem rád, že jsme tento zápas zvládli, protože jsme to potřebovali."

Jakub Krakovič (hráč hostů):

"Před zápasem jsme se bavili o tom, že potřebujeme odehrát dobře první poločas, udržet se s Pardubicemi v kontaktu, a ve druhém poločase se rozhodne. Myslím, že jsme to splnili, hlavně obranou. Dostali jsme 64 bodů, to byl klíč k úspěchu. Byli jsme celkem hladoví, šli jsme za míči, které byly třeba sporné a díky tomu jsme zůstávali v útoku. Výborně zahrál Greg Lee, v důležitých momentech se trefil, to bylo určující. Hlavně bych chtěl ale kluky pochválit za to, jak jsme se k tomu dneska postavili. Máme náročný program, čtvrtý zápas v osmi dnechm ale zvládli jsme to velmi dobře. Klobouk dolů před klukama."