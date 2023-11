Stejný počet výher. Ale na tu druhou část pardubické bilance už takový veselý pohled není. Po skvělém startu do sezony a třech výhrách v řadě přišlo rozčarování. Totální rozčarování. Od návratu z kvalifikace do poháru FIBA Europe Cupu šli pardubičtí dlouháni od prohry k prohře. Po jedné z nich rezignoval za všech okolností ambiciózní kouč Dino Repeša. Jeho nástupce, respektive posunutý asistent na místo hlavního trenéra Vanja Miljković, sice zahájil vítězstvím na Slavii, ovšem poté už se radosti nedočkal. Vrcholem tristního období Beksy byla domácí prohra dvacetiletí s Děčínem. O reparát se pokusí jeho svěřenci ve večerním utkání v Brně.

V prvním vzájemném měření sil doma Pardubice (v bíločerveném) Brno zdolaly 91:73. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL – 13. kolo:

Basket Brno (5 výher/5 proher) - BK KVIS Pardubice (5výher /7 proher). Sobota 19:00, STAREZ Arena Vodova.

Když se to sype, tak se to sype. Nový kormidelník by možná raději brázdil vody svého Jadranu, než se plavit v rozbouřených vodách pardubického klubu. Teď se vydává se svou proděravělou lodí, na které chybí několik admirálů, pod Špilberk. Jak je známo Brno leží pod pevností a tu strážila děla. Po prohře 73:91 v prvním vzájemném střetnutí sezony jsou jejich hlavně napěchované koulemi.

Brno píše opačný scénář. Po strašidelném startu se rozjelo. Z posledních pěti zápasů si čtyřikrát vysloužilo výhru. A mimochodem zdolalo doma Děčín 101:79. Ten Děčín, se kterým naposledy Pardubice dostaly, také doma, nařezáno (64:99).

„Na začátku sezony jsme Brno přesvědčivě porazili, ale momentálně už je to úplně jiný tým, s několika novými hráči i s lepšícím se herním projevem. Není pochyb o tom, že pro nás půjde o další velmi těžké utkání. To umocňuje fakt, že kvůli zraněním se stále potýkáme s užší rotací,“ podotýká Vanja Miljković.

Chorvatský kouč musí na palubovce oželet účasti stožáru jménem Joel Brunk, agresívního Petra Šafarčíka a šikuly Matěje Burdy. Nahradit hned tři kamínky mozaiky není v basketbale úplně jednoduché. Kolektiv se musí ještě více semknout a za zraněné spoluhráče více bojovat.

„Z našeho pohledu bude klíčové, abychom na hřišti ukázali správný charakter, nezměrnou vůli hrát a vyhrát. Hned od první sekundy zápasu. V současné době procházíme herně i výsledkově horším obdobím. Nicméně právě v této složitější době je naprosto zásadní ukázat vůli, odhodlání, týmovost, zkrátka dokázat se o potřebnou výhru poprat,” burcuje Mijković.

„Brno má ve svém středu spoustu mladých hráčů, od nichž se očekává, že skáčou po každém balonu, rvou se o každý doskok, což my potřebujeme dělat taky. Klíčovými hráči jsou rozehrávači Půlpán s Šiškou, které se musíme snažit co nejlépe eliminovat. Víme, že půjde o hodně těžký a nepříjemný zápas, v němž budeme chtít ukázat to, na čem jsme v týdnu pracovali na trénincích. V první řadě musíme hrát týmově, držet pospolu jak v útoku, tak i v obraně. Také je potřeba hlavně na obranné polovině hřiště dobře komunikovat. Co se týče atmosféry, cítím z našeho týmu cítím velké odhodlání. Máme za sebou nějaké porážky, ale každý z nás chce vyhrávat. Můžu jednoznačně říci, že jsme nastaveni tak, že chceme vyhrát. Za každou cenu,” doplňuje svého kouče křídelník Josef Potoček.