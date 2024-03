První vyhrání z kapsy vyhání. Toto české rčení naznačuje, že po euforii z výhry, se dostaví pocit neomylnosti. Pardubičtí basketbalisté si ho mohou upravit na daleko solidnější počet: Šest vyhrání z kapsy vyhání… Po dvanácti výhrách ze čtrnácti zápasů a šesti v kuse, padli s Kolínem, který naopak prohrál devět z deseti utkání. A ještě ke všemu doma. Před věrnými fanoušky, kteří dali přednost televiznímu hokejovému derby. Jak už to bývá, Beksa prohrála v nejmenší vhodný moment. V případě opačného výsledku se mohla vyšvihnout už na čtvrtou příčku.

Pardibičtí basketbalisté nečekaně padli doma s Kolínem. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL - 11. kolo skupiny A1: BK KVIS Pardubice - BC Geosan Kolín 82:85 (17:11, 34:34, 56:58).

Body: Šafarčík 19 (+8 as.), Chatman 16, Škifić 13, Švrdlík 10, Potoček 9, Pekárek 7, Svojanovský 5, Burda 3 - Novotný 22, Bistrovič 17, Veljković 14, Boškovič 11, Halada 10, Stegbauer 9, Goga 2. Rozhodčí: Baloun, Vošahlík, Kovačovič. Fauly: 21:17. Trestné hody: 18/16 - 26:16. Trojky: 10:11. Doskoky: 40:40. Diváci: 531.

Už od úvodního rozskoku se zdálo, že domácí nejsou ve své kůži. To, že Kolín nastoupil bez klíčového muže sestavy Adama Číže nehrálo velkou roli. Sami pardubičtí dlouháni museli znovu oželet lídra Tomáše Vyorala a moc dobře věděli z předchozích zápasů, že je každý nahraditelný. Medvědi vystrčili drápy už v prvním kvartálu, když se ujali vedení 8:5. Hostitelé je ale rychle vrátili na zem a toto dějství ovládli o šest bodů. Navíc od stavu 10:11 nedovolili soupeři jediný. Ve druhé čtvrtině posunula Beksa svůj náskok těsně k hranici dvojcifry (26:17). Jenže v tu chvíli začala zmatkovat. Respektive ztrácet míče. Hosté se po osmi bodech v řadě vrátili do zápasu. Přestože znovu ztráceli pět bodů, tak poločas uplichtili.

A ve třetím období kopli do vrtule. Ani jednou nepustili protivníka do plusových čísel. První únik a vedení o sedm, Beksa ještě vynulovala (45:45). Pak ještě Středočeši odskočili dvakrát na pět bodů. Před poslední desetiminutovkou měli k dobru jediný koš. Zkraje závěrečné epochy se domácí naposledy dostali do černých čísel (60:59). Když pomineme fakt, že se dvakrát dotáhli na paritu (naposledy 72:72), tak jinak pouze dotahovali. A měli to složité, protože si nechali soupeře pláchnout až na osm bodů. Finišovali, ale na méně než tříbodový koš se Geosanu nepřiblížili.

Vanja Miljković (trenér domácích):

"Prohra nás samozřejmě mrzí, ale hráčům nemám moc co vytknout. Vítěznou sérii jsme drželi hodně dlouho, s dvěma výjimkami v podstatě od 30. prosince. Postrádáme několik zkušených hráčů a odpovědnost hodně leží na mladších hráčích, bylo až nerealistické, jak jsme to zvládali. Porážka zkrátka jednou přijít musela. Náš největší problém v tomto utkání byl, že hned od první sekundy jsme nehráli s takovou energií a s takovým nasazením, jaké jsme předváděli v předcházejících týdnech. Touto prohrou se nesmíme příliš zabývat, je potřeba si v hlavách nastavit na nedělní utkání s Nymburkem, což je jediný tým v lize, který jsme v této sezoně zatím neporazili."

Petr Šafarčík (hráč domácích):

"Začali jsme dobře, tak jak jsme chtěli. Hlavně tedy v obraně, v útoku nám nevycházelo to, co jsme chtěli. Dostali jsme se do vedení o devět bodů, ale v tu chvíli jsme úplně vypnuli, hlavně v koncentraci. Nedali jsme tři čtyři šoupáky zpod koše: kdybychom je proměnili, rozdíl byl na 14-16 bodech a v tu chvíli, věřím, by se Kolín položil. Bohužel jsme si mysleli, že to půjde samo, asi nám po těch výhrách trochu narostla křídla. Myslím, že kdybychom hráli celý zápas znovu, stejně bychom dneska nevyhráli. Gratulace Kolínu, klobouk dolů. Vím, v jaké nelehké situaci jsou, protože se s klukama znám. Bojovali jak o život a zaslouženě vyhráli."

Predrag Benáček (trenér hostů):

"Celý zápas byl vyrovnaný. Myslím, že Pardubice nečekaly, že to tak bude, čekaly, že to bude lehčí. Až v závěru si uvědomily, že je můžeme porazit. Hlavně druhý poločas kluci odehráli výborně. I bez zraněného Adama Číže a pak Adama Gogy jsme dokázali favorizované Pardubice porazit. Na konci utkání jsme měli i štěstí, ale já říkám, že štěstí se musí zasloužit a my jsme si ho za bojovnost zasloužili. Možná nás Pardubice podcenily, ale my jsme toho využili a zaslouženě zvítězili."

Dino Bistrovič (hráč hostů):

"Výhry si velmi vážím. Měli jsme dostatek energie, dalším klíčem k vítězství bylo, že jsme neměli tolik ztrát míče, také jsme se snažili pohlídat útočný doskok domácích. Chyběli nám Adam Číž a pak i zraněný Asdam Goga, doufám, že oba budou brzy v pořádku a příště už nastoupí."