Od Kolína ke Kolínu a ještě možná dále. V jich případě platí déle. Pardubičtí basketbalisté rozpletli v desátý únorový den šňůru výher právě v Kolíně. Od té doby vyhráli ještě pětkrát. A jelikož se Kooperativa NBL nachází v nadstavbové fázi, tak skalpy Beksy mají vysokou hodnotu. Ať už domácí triumfy nad Ústím a Děčínem, či venkovní pokoření Brna a naposledy mistrovské Opavy.

Pardubičtí basketbalisté už jednou v letošní sezoně doma Kolín porazili na akci rajeme spolu za Pardubice. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL - 11. kolo skupiny A1: BK KVIS Pardubice (5. místo, 18 výher/13 proher) - BC Geosan Kolín (7. místo, 12 výher/19 proher). Dnes 17:30, Sportovní hala Dašická. Vzájemná bilance: 86:61 (doma), 82:73 a 89:63 (venku).

Zatímco pardubičtí obři ve skupině A1 v devíti zápasech hned sedmkrát zvedali vítězně ruce nad hlavu, tak jejich soupeř z Kolína ve stejném množství uspěl pouze jednou. Papírový vítěz je tedy daný. Nicméně i v basketbale je míč kulatý a může se stát, že na rozjetý tým přijde slabší chvilka.

Dlouhá vítězná série pardubických dlouhánů je o to zarážející, že se v každém zápase potýkají s marodkou klíčových hráčů. Trenér Vanja Miljković, který dostal dlouho dopředu důvěru pro celou sezonu, si zadělává na několikaletý kontrakt. Tedy pokud nebude chtít vedení změnit strategii a po letech zahraničních koučů, dát českému hráčskému jádru českého trenéra.

“Po dvou venkovních zápasech nás čeká domácí utkání, na které se už moc těšíme. Vítězství nad Kolínem by pro nás bylo velice cenné. Posílilo by naši pozici v tabulce, navíc by nás udrželo ve vítězném rytmu, což je před play off hodně důležité. Chceme navázat na předcházející úspěšné zápasy a potvrdit vítězství, kterých jsme dosáhli proti nesmírně kvalitním soupeřům jak venku, tak i doma,“ přeje si Miljković.

V obou venkovních výhrách měli hosté o něco ulehčenou situaci, protože Geosan byl notně oslaben. I když v prvním střetu v nadstavbové části s v tomto ohledu neměly oba celky co vyčítat.

„Je potřeba říci, že byť Kolín se v tabulce určitě nenachází na takových pozicích, na jakých by chtěl být, pořád je to velmi dobrý tým. Vrací se jim nějací zranění hráči, včetně klíčového rozehrávače Adama Číže. Myslím tedy, že nás čeká úplně jiný soupeř, než v předcházejícím vzájemném utkání, takže do zápasu půjdeme s respektem. Zároveň víme, že není čeho se bát, protože momentálně předvádíme opravdu kvalitní, týmové výkony, a pokud se budeme podobnou hrou prezentovat i tentokrát, můžeme přidat další výhru,” přemítá chorvatský trenér.