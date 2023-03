KOOPERATIVA NBL: Soused na Labi patří v posledních sezonách mezi nejméně hratelné týmy v soutěži a na jeho palubovce Beksa naposledy vyhrála 16. listopadu 2019. Od výhry 105:84 přišla řada sedmi proher. Tohle chtěli pardubičtí basketbalisté změnit v dnešním utkání, ovšem zůstalo jen u zbožného přání. Beksa prodloužila neúspěšnou sérii nejen v zápasech na palubovce Medvědů, ale i v nadstavbové skupině A1. Zápasu se podrobně věnoval spolupracovník Deníku a basketbalový expert František Nerad.

Pardubičtí basketbalisté po domácí výhře ve skupině A1 nad Kolínem v odvetě padli. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL - Skupina A1: 9. kolo

BC Geosan Kolín – BK KVIS Pardubice 79:72 (19:19, 42:37, 67:56).

Body: Odomes 21, Slavinskas 12, Petráš, Číž po 11, Mareš 8, Novotný, Jelínek po 3 – Rikič 28, Neal 13, Švrdlík 9, Vyoral 8, Pekárek 5, Čolak 4, Štěrba 3, Burda 2. Rozhodčí: Kučírek Vošahlík, Jedlička. Doskoky: 31:38. Trojky: 9:3. Trestné hody: 20/33 – 15/24. Ztráty: 14:13. Diváků: 573.

Souboj týmů, které chtěly ukončit nepříjemnou řadu proher, začal ve znamení úporné bitvy ve které žádný ze soupeřů nechtěl soupeři dovolit odskočit do výraznějšího náskoku. Oba celky se střídaly ve vedení a Beksu brzdily dva rychlé fauly Rikiče v úvodních minutách. Pardubičtí pozorně bránili a v deváté minutě si vytvořili tříbodový náskok (14:17), což bylo maximum pro oba týmy. Domácí přesto stačili vyrovnat a na začátku druhé desetiminutovky si sami vzali vedení zpět. Ve 14. minutě Medvědi získali pětibodové vedení (30:25), ale Beksa nerezignovala a její zónová obrana začala dělat domácím problémy. Ani tento náskok nepřivedl Kolín do trháku, naopak o tři minuty později to byla Beksa, která měla mírně navrch (34:36). Ale ani tentokrát nedokázala náskok uhájit a zbytečnými ztrátami umožnila domácím, aby si do druhé půle nesli polštář.

Třetí čtvrtina se ukázala rozhodující pro vývoj celého zápasu. Kolín do ní vstoupil s větším elánem než soupeř a vyneslo mu to hned zkraje sedmibodový náskok. Ten stačila Beksa ještě srovnat a dokonce překlopit vedení na svou stranu. Ve 25. minutě ale přišel tvrdý kolínský úder. Odstartoval ho trojkou Mareš a Beksa se postupně začala propadat. Domácím vycházely trojkové střely a fáze mezi 25. - 29. minutou znamenala šňůru Kolína 14:4 a dvouciferné vedení. To si domácí, které náskok uklidnil, drželi i v závěrečné čtvrtině. Tu sice opticky lépe zvládli hosté, ale jejich snaha byla marná. Pardubickou ekipu střelecky držel Rikič, na druhé straně to byla americká posila Odomes. Vítězství Kolína bylo zasloužené a podařilo se mu potřetí v této sezoně porazit pardubického soka. Ten se o lepší výsledek připravil nepřesnou střelbou zejména z trojkové vzdálenosti a kromě Rikiče se nedokázal nikdo z hráčů výrazněji prosadit pod soupeřovým košem.

František Nerad