Rána za ranou. Omezený Rikić a zraněný Vyoral. Ve druhé půli Beksa byla do počtu

První poločas hodný mistra, ten druhý spíše na skupinu play out. Pardubičtí basketbalisté promarnili historickou šanci probojovat se po čtyřiceti letech do finále. Také proto, že jim došli hráči. Přitom v prvním poločase na palubovce dominovali. Ani jednou nepustili Válečníky do plusu. Ti je však po přestávce přejeli. Hradby děčínské pevnosti tak nepovolily ani napočtvrté.

Do finále Kooperativa NBL postoupil Děčín. Pardubičtí znovu "jen" o bronz. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman