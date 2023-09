Když se čas naplnil… Tako by se mohl s nadsázkou jmenovat příběh prvního zápasu nové sezony v Kooperativa NBL mezi Děčínem a Pardubicemi. Oba týmy se totiž spolu střetly v loňském semifinále, které vyvrcholilo ve městě na soutoku Labe a Chrudimky. Tehdy se radovali Válečníci. Pardubičtí komplet vyměnili cizineckou legii a na sever Čech odjeli s myšlenkami na vendetu. Ta se jim zdařila, když po dramatických obrátkách zvítězili až p odruhém prodloužení. Zlatou ruku měl zlatý z univerziády Matěj Burda.

Pardubičtí basketbalisté vydřeli výhru v Děčíně. | Foto: BK KVIS Pardubice

Kooperativa NBL - 1. kolo:

BK Armex Děčín - BK KVIS Pardubice 111:112 po 2. prodloužení (25:37, 44:55, 63:71, 91:91 - 100:100). Body: Děčín - Pomikálek 23 (+14 d.), Walton 21 (+13 as.), Svoboda 20, Šturanović 20, Cubbage 11, Kroutil 8, Macháč 6, Mach 2 - Alford 29 (+5 as.), Šafarčík 23, Brunk 21 (+10 d.), Vyoral 15, Škifić 7, Burda 6, Štěrba 5, Pekárek 4, Švrdlík 2. Rozhodčí: Blahout, Nejezchleb, Jeřáb. Fauly: 28:31. Trojky: 10:14. Trestné hody: 32/15 - 34/20. Diváci: 1080

V úvodním kole se stalo něco, co česká historie nepamatuje a co dlouho nebude překonánano. Hned pět utkání dospělo do prodloužení. Rekordmany se stal Děčín s Pardubice, neboť hrači strávili na hřišti padesát minut. Vypadá to, že se na start nového ročníku tak těšili, že se jim nechtělo z palubovky dolů. Dohromady padlo 223 body, za což by se nemuseli stydět ani v NBA.

A právě celek ze zámořské soutěže představovala Beksa v první čtvrhodině. Bílé peklo zchladila 37 body, když do nich zabalila hned pět trojek. Po deseti minutách vedla rozdílem tuctu. V průběhu druhé ae vzdálila na bodů šestnáct. Armex držel v hře útočný doskok, díky kterému mohli po změně stran pomýšlet na obrat.

Kabinou Válečníků se o přestávce patrně prohnal vítr, protože vtrhli na kurt jako uragán. Nutno podotknout, že jim pomohli hosté. najednou začali kupit ztrátu na ztrátu, navíc jim odešla střelba. Severočeši se nejdříve přitáhli na rozdíl jendoho bodu, aby dokonce soka přeskočili. Pardubice si ale vzaly vedení zpět a pak zcela ovládly přelom třetího a čtvrtého kvartálu. Pěti trojkami v rozmezí 150 vteřin se opět dostali do svojciferného trháku. Vítěztví v základní hrací době měli na dosah. Ještě tři čtvrtě minuty před koncem si hověli na šestibodovém polštáři. Walton však druhou šestku místo zakončení nahodil a Šturanovič dopích míč do koše na 91:91.

V prvním nastavení se oba celky střežily jako oko v hlavě. Žádný se nevzdálil na více než dva body. Dvanáct vteřin před koncem vedl Děčín 100:98, ovšem Alford dvěma šestkami srovnal.

Druhé prodloužení rozjela lépe Beksa. Vytvořila si slibný náskok (107:103). Jenže pak začal úřadovat reprezentant Svoboda. Dvěma trojkami otočil na 111:109. Také při závěrečné akci hrála roli střela za trrojkovým obloukem. Definitivní roli. Zodpovědnost na sebe vzal Burda. Napřáhl z rohu kurtu a byť faulován, prohnal míč košem. Trestný hod už pak ani nemusel proměnit…

Ohlasy po utkání

Dino Repeša (trenér BK KVIS Pardubice):

"Chtěl bych pogratulovat fanouškům Děčína, zase udělali skvělou atmosféru. Domácí opět odehráli výborný zápas, jako vždy proti nám. Je škoda, že jsme neměli větší náskok po prvním poločase, protože ten byl z naší strany skvělý. Děčín zdobil útočný doskok a na konci jednou naší chybou poslal zápas do prodloužení. Děčín odehrál lepší první prodloužení, ale my jsme zase srovnali. Na konci Matěj Burda trefil jednu těžkou střelu, podobně, jako nedlouho předtím Matěj Svoboda, který proměnil dvě těžké trojky."

Bryce Alford (guard BK KVIS Pardubice):

"První zápas ligy a hned takový blázinec! (pousmál se) Dvě prodloužení, hodně bláznivých střel. Věděli jsme, že to bude těžký zápas, slyšel jsem, že semifinále minulého play-off mezi těmito dvěma týmy se hrálo na sedm utkání. My jsme ale hodně toužili po výhře a jsme šťastní, že se nám to podařilo. Já osobně jsem dnes měl moc ztrát, ale jinak jsem hrál svou hru."

Tomáš Grepl (trenér BK ARMEX Děčín):

"My jsme si zápas prohráli v první čtvrtině, kdy jsme dostali 37 bodů. Je malý zázrak, že jsme se dokázali vrátit zpátky. První čtvrtina a naše tragická úspěšnost trestných hodů rozhodly. Pardubičtí byli na začátku hladovější než my, přijeli precizně připraveni, začali hrát hned od první vteřiny. My než jsme nasáli tempo hry, tak jsme byli ve velké ztrátě. V poločase to bylo jen o 11 bodů a pak už to byla klasická děčínsko-pardubická bitva. My se musíme poučit, udělali jsme moc chyb."

Martin Mach (pivot BK ARMEX Děčín):

"Po tom hrůzostrašném startu jsme se vrátili do zápasu. Ve druhém poločase jsme asi byli lepším týmem. V prodloužení to bylo hodně nahoru dolů a myslím, že dneska vyhrál šťastnější tým."