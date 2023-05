Karty před utkáním byly vyloženy na stole. Bohatší list měli pardubičtí basketbalisté. Děčínu totiž chyběl, do už tak kvalitativně úzké rotace, suspendovaný a čerstvě o jeden zápas omilostněný Ty Nichols, naopak Beksa rozšířila, už tak kvalitativně širokou, rotaci o uzdraveného Nicka Neala. Jenže Válečníci vytáhli z rukávu červené eso, za kterým se skrývala až heroická bojovnost. Na druhou stranu výkon druhého žadatele o finále neměl nic společného s play off.

Publikem vybučený Tomáš Vyoral (vpravo) si měl s Petrem Šafarčíkem co říct. Pardubice pátý zápas v Děčíně absolutně nezvládly. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Páté utkání série znovu potvrdilo, že vypadnutí jedné z hvězd kolektivu může svým způsobem i pomoct. Ostatní hráči se musí spoléhat více sami na sebe. Paradoxně bez Nicholse byl Děčín organizovanější a zodpovědnější…

Přežitá bouře

Domácí čahouni vstoupili do utkání s ohromnou vervou. Jako první sice skórovaly Pardubice, ale tradiční vytleskávání děčínských fans do prvního koše jejich týmu trvalo necelou minutu. První čtvrtina se odehrála pod severočeskou taktovkou a důrazně hostům naznačila, co je čeká. Ti se ve druhé části zmátořili a osmibodové manko, které nabrali, nejenže vyretušovali, ale ve druhé pětiminutovce šli na chvíli přes soupeře.

„První poločas jsme ještě přežili. Hlavně takovou tu bouři na začátku. Vrátili jsme se do zápasu a do druhého mohli jít za vyrovnaného stavu,“ vrátil se k prvním dvaceti minutám pardubický křídelník David Pekárek, který v nich ani jednou neprohnal míč košem.

Místo, aby dala úspěšná koncovka první půle hostujícímu týmu křídla, vypadali jeho hráči jako po požití nějakého sedativa. Osmiminutový úsek ovládl Armex v poměru 18:3 a třetí dějství pak, na play off vskutku neobvyklým skóre, 25:6.

Třetí čtvrtina 6:25! Jako by Pardubicím někdo nasypal do pití uspávací prášek

„Utkání rozhodla třetí čtvrtina, kde jsme dali jen šest bodů. Přitom jsme měli dost volných střel,“ lamentoval pardubický kouč Dino Repeša.

Celkově druhý poločas byl z naší strany špatný. Dali jsme dva nebo tři koše, a s tím se prostě vyhrát nedá,“ doplnil svého trenéra Pekárek.

Ano, jeho tým ve třetí desetiminutovce zaznamenal pouhé dva koše ze hry. A z nařízených trestných hodů pouze paběrkoval. Ostatně jako v celém zápase.

„Trestné hody jsme měli osm proměněných z dvaceti. K tomu jsme dali jen čtyři trojky. Tahle čísla by nám nestačila na výhru ani ve skupině A2, natož v play off. Natož proti tak kvalitnímu týmu jako je Děčín,“ kroutil hlavou Repeša.

Nedostávali druhé šance

K tomu je nutné ještě přičíst převahu Válečníků na doskoku a zejména fakt, že hostům povolili za celé utkání pouze pět druhých šancí. Respektive útočných doskoků.

Pardubice tak ukázaly druhou tvář letošní sezony. Po fantastickém představení, přišlo vystoupení, jako by se hráči spolu potkali na hřišti poprvé.

„Chyběla nám energie, důraz pod košem i doskok. Děčín chtěl víc a to rozhodlo. Prostě špatný zápas,“ lakonicky konstatoval Pekárek.

Po čtvrtém duelu se série vyhrotila. Nervy na uzdě neudržel Ty Nichols a po napadení Tomáše Vyorala vyfasoval stopku na tři zápasy. Po odvolání klubu mu byl trest o jeden snížen. Dalo se čekat, že už tak bouřlivé prostředí v Děčíně ještě přidá na decibelech. A jestliže bučelo na Vyorala už v prvních dvou zápasech, tak to aby si vzal špunty do uší. Realita byla taková, že při každém jeho dotyku s míčem to v hale pěkně hučelo. Toť vše… K žádnému výlevu na adresu soupeře už nedošlo.

V Děčíně upadl v nemilost. Bučení mi přijde už přehnané, říká rozladěně Vyoral

„Atmosféra byla skvělá. Přesně pro tohle hrajeme basket. Jsme rádi, že chodí hodně lidí,” pochvaluje si bouřlivou kulisu play off David Pekárek.

Se svými spoluhráči teď musí vymyslet, jak Děčín v rozletu zastavit. Bez svého nejlepšího střelce je totiž hůře čitelnější. Nicholsovu roli převzal Matěj Svoboda, který zatížil konto soupeře hned šestadvaceti body. S devatenácti mu sekundoval Anthony Walton.

„Musíme pokračovat dál. Uděláme maximum proto, abychom se vrátili zpět do Děčína,” nehází flintu do žita Dino Repeša.

Hlasy z kabiny soupeře

Trenér Tomáš Grepl: „Od začátku se jednalo o velmi intenzivní souboj. Stejně jako v předchozích čtyřech zápasech této série. Poločas byl vyrovnaný 35:35 a vyrovnaná byla i hra. Zápas tak rozhodla třetí čtvrtka, kterou jsme dokázali vyhrát o devatenáct bodů, což se vymyká trochu všem předchozím čtvrtinám této série. Zahráli jsme obranu tak, jak bych si představoval. Nedovolili jsme žádnou lehkou střelu Pekárkovi, Dickersonovi nebo Vyoralovi, také jsme hráli nejlepší obranu při cloně na hráče s míčem. Znamenalo to, že jsme udrželi Rikiće na rozumných číslech a nedělal nám pod košem binec, jako v předchozích zápasech. Pardubicím se minule nadmíru povedla čtvrtá čtvrtina, nám teď třetí. Nyní se musíme co nejlépe připravit, protože v pátek hrajeme zase v Pardubicích a očekáváme velmi těžký zápas. Atmosféra je v Děčíně vždy vynikající, ale dnes to bylo umocněno tím, že se hrál pátý zápas semifinále a série vrcholí. A když necháme na hřišti všechno, diváci to umí ocenit. Náš výkon v obraně byl heroický, protože nám chyběl Nichols, ale tím spíš to vděčné děčínské publikum ocenilo.”

Rozehrávač A.J. Walton: „Myslím, že klíčová byla naše obrana. Dovolili jsme soupeři jen šedesát dva bodů, nedali jsme jim moc druhých šancí. V první půli měli dva útočné, ve druhé tři doskoky. Matěj Svoboda odehrál skvělý zápas. Můj výkon byl oukej, ale celý tým zahrál dobře. Hráli jsme i pro Tye.”

Šesté semifinálové střetnutí je na programu v pátek od 17:30 hodin ve sportovní hale Dašická v Pardubicích.

Pardubický klub plánuje vytvořit červené peklo. To znamená, že fanoušci Beksy dostali za úkol dorazit v červeném…