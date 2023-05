Nejčastější soupeř pardubických basketbalistů za posledních patnáct let. Děčín. Letošní semifinále je čtvrtým případem. Dvakrát se po závěrečném klaksonu série radovali Východočeši (vždy ve čtvrtfinále) jednou borci ze severu (v semifinále). Je zajímavé, že ve všech měřením smutnil vyřazený tým před vlastními diváky. Před patnácti i deseti lety vyhrály Pardubice v pátém rozhodujícím utkání. Před šesti lety pak postoupili do finále Válečníci, když Bekse dovolili jediné vítězství v pěti duelech. Bude letos nepsaná tradice dodržena?

Pardubičtí basketbalisté v letošní sezoně ještě Děčín neporazili. | Foto: Milan Kříček

Kooperativa NBL – semifinále:

1. zápas: BK Armex Děčín – BK KVIS Pardubice (pondělí 17:10)

2. zápas: BK Armex Děčín – BK KVIS Pardubice (úterý 17:10)

3. zápas: BK KVIS Pardubice – BK Armex Děčín (pátek 17:30, hala Dašická)

4. zápas: BK KVIS Pardubice – BK Armex Děčín (sobota 17:30, hala Dašická)

5. zápas: BK Armex Děčín – BK KVIS Pardubice (úterý 16.5. 17:00)

6. zápas: BK KVIS Pardubice – BK Armex Děčín (pátek 19.5., 17:30, Dašická)

7. zápas: BK Armex Děčín – BK KVIS Pardubice (neděle 21.5., 18:00)

Čtyřikrát a dost. To si říkají před vypuknutím semifinálové série pardubičtí čahouni. Naopak na soutoku Labe a Ploučnice si přejí ve vítězné šňůře ze vzájemných zápasů letošní sezony pokračovat. Doma pardubického soka rozbili v základní části 85:62 a ve skupině A1 pak těsně 89:85. Válečníci uspěli také v hale na Dašické. Nejdříve o koš 76:74 a v nadstavbě hladce 84:70.

Není divu, že už jen kvůli tomu v Děčíně berou Pardubice jako přijatelného soupeře.

„Po utkání s Děčínem v nadstavbové části, které jsme odehráli v Maroldovce, mi domácí trenér Grepl říkal, že by byl velmi rád, abychom porazili Ústí,“ směje se pardubický kouč Dino Repeša.

Nakonec se cesty obou sešly. Zatímco děčínští obři se celkem hladce vypořádali ve čtvrtfinále s Ostravou, alespoň na zápasy, tak Pardubice musely se Slunetou do maximálního počtu utkání. V tom sedmém ústeckého protivníka doma srazily zlepšeným výkonem v poslední čtvrtině.

„Jsem nesmírně šťastný, že se nám podařilo postoupit a v semifinále budeme hrát proti Děčínu. Domácí tým má na začátku série výhodu své palubovky. V dlouhodobé části sezony nás čtyřikrát porazil, ale my se na start série připravíme co nejlépe a věřím, že se vrátíme zpátky domů do Pardubic aspoň s jednou, lépe samozřejmě se dvěma výhrami," přeje si chorvatský trenér.

V letošním ročníku je postup do bojů o zlato zcela otevřený. Dokonce padají hlasy, že každý ze semifinalistů má šanci pětadvacet procent.

„Myslím si, že to bude otevřená série, v semifinále má každý tým stejné možnosti, aby se dostal do série o titul. Děčín je tým, který dost rychle běhá do rychlých protiútoků, také je velmi aktivní na útočném doskoku. Pokud se nám podaří eliminovat soupeřovu přechodovou fázi a hrát více pět na pět, naše šance na úspěch vzrostou,” přemítá Dino Repeša.

Mateo Čolak, křídelník BK KVIS Pardubice: “Skutečnost, že Děčín odehrál ve čtvrtfinále pět zápasů, kdežto my sedm, by neměla hrát žádnou zásadní roli. Ano, oni mohli více odpočívat, také měli více prostoru zařadit do své hry něco nového. Na druhou stranu, my máme stále v hlavách nastavený play off mód a už se těšíme na start další série. Děčín je skvělý tým. V letošní sezoně se mu velice daří, vyhrál Český pohár a v dlouhodobé části NBL skončil na třetím místě. Víme, proti komu budeme hrát. Mají náš respekt, ale my v každém případě uděláme naprosté maximum, abychom i v semifinálové sérii uspěli.”