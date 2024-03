Hrát se play off, tak pardubičtí basketbalisté jsou horkým kandidátem na zlato… Dostali se na tsunami vítězství. V té lepší nadstavbové skupině pověsili šestý korálek na šňůru úspěchů. A nehoupou se tam lecjaké. Beksa doma porazila Ústí nad Labem i Děčín a dobyla palubovky v Brně a nyní i v Opavě. Zápas na kurtu mistra rozhodla drtivým finišem. Navíc bez zraněného Tomáše Vyorala a vyloučeného Petra Šafarčíka.

Kooperativa NBL – skupina A1: 10. kolo BK Opava – BK KVIS Pardubice 77:83 (18:21, 48:42, 68:61).

Body: Jurečka 17, Mokráň 14 (+12 doskoků), Zbránek 10, Gniadek 9, Kouřil 9 (+8 asistence), Švandrlík 6, Šiřina 6 (+5 as.), Farský 4, Pecháček 2 - Šafarčík 23 (+9 d.), Škifić 12, Potoček 9, Švrdlík 9, Chatman 9, Burda 8 (+5 as.), Svojanovský 6, Marshall 5, Lukeš 2. Rozhodčí: Vyklický, Nejezchleb, Pazourek. Fauly: 19:20. Pět chyb: Jurečka (O). Nesportovní chyba: 29. Šafarčík (P). Trestné hody: 15/7 – 14/10. Trojky: 14:11. Doskoky: 41:39. Diváci: 1726.

Pardubičtí obři do utkání vstoupili katastrofálně a zavřeli ho brilantně. Hosté by v úvodu netrefili ani vrata od stodoly. Prvních pět střeleckých pokusů poslali mimo síťku. Opava se dostala do pohodlného vedení 8:0. Reakce z východočeského tábora byla taková, že za pár minut svítilo na ukazateli skóre 11:12. Do konce první části se oba celky střídaly v plusech i minusech. Druhá čtvrtina se proměnila v trojkovou naháněnou. Slezané pustili soupeře do vedení pouze jednou. Sami si pak vytvořili maximálně šestibodový náskok. Naposledy závěrečným košem v první polovině zápasu.

Ve třetím kvartálu vzal znovu otěže utkání do svých rukou Šafarčík. Dopomohl svému týmu k obratu o pět bodů. Ze stavu 44:50 se Pardubice prokousaly k vedení 53:50. Jenže domácí ve druhé pětiminutovce tohoto období nabili trojkový kanon. Zaznamenali třináct bodů a sami inkasovali pouze dva. Suma sumárum závěrečnou kapitolu rozepisovali za sedmibodového polštáře. Navíc Pardubice přišly o vyloučeného střeleckého lídra. Co se ale dělo v poslední čtvrtině. To basketbalový mozek nebere… Pardubické torzo se semklo a dřelo za všechny zraněné i potrestaného kolegu. Opavě povolily pouze devět bodů. Nejdříve srovnalo na 74:74. Pak ještě chvíli domácí vedli, do stavu 77:76. Od té doby už si ani neškrtli. Po sedmibodové šňůře slavila Beksa výhru nad úřadujícím mistrem. Venku a podruhé v sezoně.

Adam Lukeš (guard BK KVIS Pardubice): „V prvním poločase jsem prohrávali hrozně na doskoku, soupeř měl lehce pod 20 útočných doskoků, což je brutální. V druhém poločase jsme to zlepšili. V zápase nevyhrály basketbalové dovednosti, ale to, že jsme chtěli a bojovali.”

Petr Czudek (kouč BK Opava): „Gratulace Pardubicím, myslím si, že za poslední čtvrtinu zaslouženě vyhrály, neměli jsme špatnou druhou a třetí čtvrtinu, bohužel nejsme ještě individuálně ve formě, je to vidět na takovém zápase, když narazíme na soupeře, který tahá šňůru pěti vítězství, věří si a hraje uvolněně. My jsme trochu v křeči a neodskočili jsem na víc než na osm bodů. Poslední čtvrtina, hlavně v útoku z naší strany, to byl takový zmar, nemohli jsme se do toho dostat, je to škoda, ale jedeme dál, tenhle výkon by v play-off nestačil ani na poslední čtyři.”

Radovan Kouřil (rozehrávač BK Opava): „Vstup do zápasu jsme měli dobrý, začali jsme 10:0, vypadalo to, že jsme se chytli, že to dneska půjde, bohužel pak vlastními chybami jsme dostali Pardubice zpátky do hry, šlo to nahoru dolů, povedlo se nám to otočit na rozdíl osm bodů v poslední čtvrtině, doufal jsem, že už to udržíme, bohužel nám odešla střelba, nemohli jsem trefit jasně otevřené střely a Pardubice nás trestaly ze všech pozic.”