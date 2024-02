Otázka před třetím zápasem v nadstavbové části nemůže být nad slunce jasnější. Kdo z dvojice Pardubice - Opava dá rychle zapomenout na domácí víkendový nezdar? Zatímco basketbalisté Beksy nestačili doma Brno, tak Slezané odevzdali druhý bod Děčínu. Také před vlastním publikem. V letošní sezoně se jedná o třetí duel tradičních rivalů. Rčení: Můj dům - můj hrad absolutně neplatí…

V Opavě pardubičtí čahouni na konci základní části zvítězili. Co doma v nadstavbě? | Foto: Deník/Petr Widenka

Kooperativa NBL - 3. kolo skupiny A1: BK KVIS Pardubice (7. místo, 12 výher/12 proher) - BK Opava (17 výher/6 proher) Středa 17:30, sportovní hala Dašická. Vzájemné zápasy: 91:103 (doma), 74:69 (venku).

Obranná bitva či střelecké dostihy. Oboje totiž bylo k vidění v dosavadních soubojích letošní sezony. Soudě podle proděravěných soupisek se dá sázet na první variantu. Ta Pardubicím přinesla úspěch, který jim zajistil lepší skupinu nadstavby před třemi týdny na severu Moravy.

“Opava momentálně sice není v nejlepší náladě, protože stejně jako nám jí chybí několik důležitých hráčů a stejně jako my naposledy těsně prohrála, což ji určitě hodně mrzelo. Tím pádem ale určitě přijede do Pardubic hodně motivovaná, takže očekávám nesmírně náročný zápas. Je potřeba říci, že Opava je stále jedním z nejlepších týmů v lize a ve svém středu má spoustu velice kvalitních hráčů. Z našeho pohledu bude klíčové, abychom se koncentrovali sami na sebe, abychom hráli maximálně soustředěně celých čtyřicet minut a byli to my, kdo bude určovat rytmus hry,” podotýká pardubický kouč Vanja Miljković.