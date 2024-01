Životně nutný zápas. Samozřejmě „jen“ po sportovní stránce. Pardubičtí basketbalisté ho zvládli na jedničku s hvězdičkou. Zvítězili totiž nad úřadujícím mistrem a také stávajícím lídrem. Navíc v jeho bouřlivém prostředí. A po dlouhé době postavili svůj triumf na nepropustné obraně. Vždyť Opavu nepustili přes sedmdesát bodů.

BK Opava - BK KVIS Pardubice 69:74 | Foto: Deník/Petr Widenka

Kooperativa NBL - 21. kolo: BK Opava - BK KVIS Pardubice 69:74 (16:17, 35:33, 57:54). Body: Townes 18 (+8 as. +8 d.), Slavík 13, Mokráň 12, Pecháček 12, Švandrlík 3, Gniadek 3, Zbránek 2, Kouřil 2, Jurečka 2, Puršl 2 (+9 d.) - Šafarčík 19 (+9 d.), Škifić 15, Chatman 12, Švrdlík 11, Vyoral 6 (+8 d. +5 as.), Potoček 5, Marshall 4, Burda 2. Rozhodčí: Blahout, Nejezchleb, Dombrovský. Fauly: 18:21. Pět chyb: Puršl - Šafarčík. Trestné hody: 12/9 - 20/16. Trojky: 8:6. Doskoky: 41:40. Diváci: 1920.

Beksa se na palubovce účastníka Ligy mistrů musela obejít bez střelce Pekárka a obrozeného Svojanovského. A spoluhráči mákli za ně… Nutno dodat, že Opavě chyběl dirigent Šiřina. Pátou výhrou ze šesti posledních zápasů včetně loupeží v Ústí nad Labem a ve Slezsku zasunuli klíč do brány, která otevírá horní nadstavbu. A pokud bude Písek rozfoukán pod Střekovem do Labe, tak v Pardubicích budou v neděli večer létat rychlé špunty.

Za svým cílem šli Východočeši od úvodního rozskoku. Mistru naznačili, že se k jejich koši nebude dostávat snadno. První body mu dovolili až na konci třetí minuty. V první čtvrtině si vypracovali osmibodový náskok (17:9), když jejich konto sytil, ten který musí jít týmu příkladem. Kapitán Švrdlík zaznamenal šest bodů z prvních jedenácti. Závěr a vstup do druhého kvartálu se hostům nevydařil. Opava natáhla šňůru na jedenáct korálků a poprvé se dostala do plusu. Na svého kapitána navázal druhý pivot Skifić, který třemi koši v řadě dorovnal na 25:25. Znovu domácí soupeři odskočili, na rozdíl sedmi bodů. Poločas však skončil nadějnou pardubickou ztrátou a světlými vyhlídkami pro druhý poločas (35:33).

S tím se však nechtěl smířit Townes. Zatroubil do slezského útoku a především jeho zásluhou svítil na ukazateli skóre stav 48:38. Beksa přežila klinickou smrt a vrátila se do zápasu. Jako veledůležitá se ukázala trojka Chatmana, který s klaksonem třetí čtvrtiny snížil na 54:57 z pohledu jeho týmu. Závěrečná čtvrtina se totiž proměnila v krasojízdu hostujícího týmu. Respektive posledních šest minut. V tu dobu byli domácí v šestibodové výhodě (64:58). Vzápětí Vyoral zužitkoval obě šestky a Chatman znovu prohnal trojku opavským košem. Pardubická série bez pošpinění protivníka se protáhla na jedenáct bodů a po delší době se Beksa vrátila do vedení. Přičemž tato pasáž se ukázala jako rozhodující. Domácí sice snížili na 67:69, ale poslední slovo si vzal Skifić.

Vanja Miljković - trenér BK KVIS Pardubice): „Jsem nesmírně hrdý na naše hráče, kteří týmovým výkonem dokázali porazit na její domácí palubovce Opavu. Slezané vedou ligu, hráli Ligu mistrů a my jsme je porazili. To je hodně důležité pro naše další působení v lize. Měli jsme období, kdy jsme nebyli schopni zvítězit, ale ze všeho jsme se dostali a teď hrajeme opravdu dobře.Jsem hodně šťastný.”

Josef Potoček - křídlo BK KVIS Pardubice): „Je to pro nás hodně důležité vítězství, jsme všichni rádi, že jsme se v koncovce základní části zvedli, a co se nám dnes povedlo.”

Kryštof Vlček - asistent trenéra BK Opava): „My jsme si dokázali vytvořit ve třetí čtvrtině dvouciferný náskok, ale vlastními chybami a výbornou obranou Pardubic jsme o něj přišli. Pardubice hrály v užší rotaci, přesto nás dokázaly přehrát. Podle statistik jsme nebyli horším týmem, snad jen úspěšnost trestných hodů jsme měli horší. Dát doma pouze 69 bodů je hrozně málo a stěží se dá vyhrát proti kvalitnímu soupeři.”

Jakub Slavík - křídlo BK Opava): „Utkání začalo velmi tvrdě, byl to hodně chlapský basketbal. Přestože bylo hodně zákroků na hraně, bylo to fér hrané utkání, kde nás skolila zóna Pardubic. Při nízké úspěšnosti trojkových pokusů jsme nebyli schopni Pardubice přehrát ve hře jeden na jednoho.”