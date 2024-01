Nebe a dudy… V jednom týdnu si pardubičtí basketbalisté vyzkoušeli(jí) zápas proti velkému outsiderovi a naopak velkému favoritu. Ve středu vyprovodili z Českého poháru sousední Hradec Králové, když účastníka nižší soutěže vyřídili v osmifinále rozdílem šestadvaceti bodů. Dnes je ale čeká tým plný superlativ. Opava obhajuje mistrovský titul, zahrála si Ligu mistrů a především znovu vede tabulku elitní soutěže. Beksa zkusí soupeře zaskočit, protože stále ještě nemá jistou první osmičku.

Pardubičtí basketbalisté doma mistrovské Opavě podlehli. Co venku? | Foto: Milan Křiček

21. kolo základní části Kooperativa NBL: BK Opava (1. místo, 16 výher/4 prohry) - BK KVIS Pardubice (8. místo, 9 výher/11 proher). Dnes 17:00, Víceúčelová hala Opava. Vzájemný zápas: 103:91 (venku).

Pardubičtí basketbalisté drží osmou pozici, která jako poslední možná zajišťuje účast do horní nadstavbové skupiny. Na devátý Písek mají náskok jedné výhry. Ani jejich největší konkurent o lepší společnost nemá o víkendu snadného protivníka. Písek se představí v Ústí nad Labem. Ovšem až v neděli.

“Určitě nemusím nijak zvlášť zdůrazňovat, jak důležité utkání to pro nás je. Samozřejmě jsme velice rádi, že díky několika výhrám jsme se před závěrem základní části dokázali dostat do pozice, kdy máme situaci ohledně účasti v nadstavbové skupině A1 ve svých rukou a nechceme o ni přijít. Víme, že nás v této fázi sezony čekají ještě dva náročné zápasy a my v nich musíme předvést nejlepší možné výkony. Pokud se nám podaří uspět v Opavě, byl by to velký krok k našemu cíli, a právě k tomu teď směřuje naše veškeré úsilí,“ připomíná pardubický trenér Vanja Miljković.

Jedna věc chtít a druhá svoji touhu realizovat. K tomu bude zapotřebí daleko lepšího výkonu než proti výrazně oslabené Slavii minulou sobotu.

„Rozhodně vnímáme, jak kvalitní soupeř nás čeká, vždyť jde o úřadující mistry, kteří hrají Basketball Champions League a momentálně jsou i lídry tabulky Kooperativa NBL. Z naší strany bude potřeba maximální koncentrace a nasazení hned od úvodní minuty, potřebujeme bojovat o každý míč. Jestliže ukážeme na hřišti bojovnost, týmovost, soustředěnost, může to být velmi zajímavé utkání,” podotýká chorvatský kouč v pardubických službách.