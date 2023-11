Zase domácí nářez… Pardubičtí basketbalisté se po návratu z pražských výjezdů, které skončily poloviční úspěšností, museli popasovat s úřadujícím mistrem. A byl to návrat bolestný, když před vlastními diváky schytali znovu kilo. Na druhou stranu z rukou opavských hráčů se nejednalo o takovou ostudu jako v případě nováčka z Písku. Premiéra v roli hlavního kouče zhořkla bývalému asistentu trenérovi, kterého na prestižnější místo vystřelila rezignace krajana Repeši. Vanja Miljinkovič si tak bude muset na chvíle slávy ještě počkat.

Pardubičtí basketbalisté podlehli doma mistrovské Opavě. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL - 10. kolo:

BK JIP Pardubice - BK Opava 91:103 (25:34, 45:54, 71:81)

Body: Alford 20, Škifić 14, Švrdlík a Šafarčík po 12, Vyoral, Potoček, Štěrba po 11 - Mokráň 21, Farský 18, Šiřina 15, Švandrlík 12, Pecháček 11, Slavík a Jurečka po 10, Puršl 6. Rozhodčí: Vyklický, Salvetr, Musil. Fauly: 20:26. Pět chyb: Gniadek (O). Trestné hody: 38/22 - 18/13. Trojky: 7:16. Doskoky: 38:36.

Pardubickým basketbalistům dál chyběl Joel Brunk, který čistí prostor pod oběma koši. Miljinkovič neměl k dispozici ani Matěje Burdu.

Domácí zahájili nadějně, když vedli 4:0. Opavu pustili až do vedení 14:12. Jenže má to háček, od té doby se už nedostali do kladných čísel. Konec úvodní čtvrtiny Bekse nevyšel a propadla se do devítibodové jámy. V první desetiminutovce sypali hosté do pardubickéhp koše jednu trojku za druhou. A ve druhém kvartálu ji favorit utkání prohluboval. Nedalo mu to velkou práci. Nejvyššího vedení v prvním poločase dosáhli Slezané po třech minutách. V tu chvíli svítilo v hale Dašická na ukzateli skóre 31:47. V jeho zbývajícím průběhu domácí marnně dvojciferné manko mazali. Podařilo se jim to až v samotném závěru.

Třetí čtvrtina, minimáně její první polovina, byla z pardubického pohledu nejpovedenější. Domácí ukrajovali bod po bodu z opavského vedení. A po pěti minutách druhé půle prohrávali jen o tři (62:65). Jenže jejich soupeř zachoval pevné nervy a za chvíli už byl zase o jedenáct bodů napřed. V závěrečné epoše už si Opava vedení strážila pečlivěji. Pardubice držela na řetězu a pustila je maximálně na šest bodů (89:95). Do konce utkání v tu chvíli chybělo dvě a půl minuty. Reakce hostů byla rázná. Za třináct vteřin vstřelili další trojku, čímž dali razítko na svoji výhru. Tu si ještě zpestřili dosažením stovky.

Beksu může těšit alespoň fakt, že na devadesáti bodech se podílela sedmička dvojciferných hráčů.

Hlasy po utkání

Vanja Miljkovič (trenér domácích): "Nejprve gratuluji Opavě k vítězství, které bylo zasloužené. Měli jsme problém eliminovat soupeřův útok. I když jsme se na jednotlivé situace připravovali, Opava má ve svém středu skvělé střelce, hlavně zpoza tříbodového oblouku. Některé střely byly přes ruce bránících hráčů, některé byly vyloženě o štěstí, ale spousta jich byla naprosto otevřených. My jsme se v útoku dokázali dostávat do situací, kdy nás soupeři faulovali, ale bohužel jsme minuli mnoho trestných hodů. Teď se budeme snažit co nejlépe zregenerovat a připravit se na sobotní utkání proti Děčínu."



Jan Štěrba (hráč domácích): "Bohužel jsme vyšli naprázdno, protože jsme si nechali soupeře ujet na začátku, v prvním poločase jsme ztráceli skoro 20 bodů. Pak jsme ukázali charakter a že jsme tým, stáhli jsme ztrátu až na 3 body, ale bohužel, Opava nám znovu odskočila do většího vedení a to už jsme nestáhli. Rozhodla asi obrana, nechali jsme rozstřílet jejich střelce, což je u Opavy strašně nebezpečné. Takovou obranou se nemůžeme prezentovat. Také jsme měli velký počet minutých trestných hodů a jednoduchých zakončení."



David Zach (trenér hostů): "Byl to velice zajímavý zápas pro fanoušky, z pozice trenérských týmů už to takové nebylo, protože v zápase bylo hodně chyb. Obrany se mo nevyznamenaly, naopak útočně jsme měli štěst, že se nám dařila střelba za 3 body. To byl jeden z faktorů, proč jsme toto utkání zvládli. Sice jsme dali 103 bodů, ale náš výkon nebyl optimální. Možná se můžeme bavit o tom, že se nám daří střelecky, útočné to nebylo tak špatné, nicméně na obranné polovině jsme rozhodně neplnili to, co jsme chtěli. Takovýhle výkon by tady v jiné situaci nestačil. Pardubice zahodily spoustu šestek, nedařily se jim nějaké věci, které by se jim normálně dařily. Měli jsme víc štěstí než rozumu, ale zvládli jsme to a výhru bereme všemi deseti."



Jakub Mokráň (hráč hostů): "Respekt Pardubicím, odehrály výborný zápas. My jsme měli úžasných prvních 15 minut, kdy nám padlo všechno, dali jsme 44 bodů. Potom nám to trošku přestalo padat, ale problém byl v prvním poločase v obraně, neboť jsme také dostali mnoho bodů. Ve druhém poločase jsme se toho chtěli vyvarovat, ale nevím, jestli se nám to úplně podařillo, když jsme dostali přes 90 bodů. Jsme rádi, že jsme potvrdili předcházející domácí vítězství. Chceme teď mít dobrou šňůru, abychom se naladili na Ligu mistrů."