Člověk už neví, jestli se má smát nebo brečet… V tom prvním případě se ale jedna o smích doplněný o pelyněk. Pardubičtí basketbalisté prohráli popáté řadě napříč oběma soutěžemi, které si v říjnu střihli. Z toho podruhé o bod. Navíc obracejícím košem v samotném závěru střetnutí. Po kruté koncovce proti Jämtlandu, kdy inkasovali s klaksonem, zůstali bez výhry také na půdě Olomoucka. Tam ještě měli šanci, když dostali koš devět vteřin před vypršením základní hrací doby. Přitom v utkání stáhli hrozivou ztrátu jednadvaceti bodů až k tříbodovému plusu.

BK Pardubice jdou v lize od prohry k prohře. | Foto: Milan Kříček

Kooperativa NBL - 7. kolo:

BK Redstone Olomoucko - BK KVIS Pardubice 87:86 (23:15, 56:38, 74:65).

Body: Bailey 27, Shaver 15 (+10 doskoků + 6 asistencí), Feštr 13, McBrayer 10, Žák 8, Škranc 8, Hemphill 3, Klepač 3 - Brunk 23 (+9 doskoků), Šafarčík 22, Pekárek 12, Alford 11, Švrdlík 5, Potoček 5, Švrdlík 4, Vyoral 2, Burda 2. Rozhodčí: Matějek, Kec, Bohata. Fauly: 17: 24. Pět chyb: Brunk (P). Trestné hody: 21/16 - 14/13. Trojky: 11:9. Doskoky: 38:39.

Už tak křehká psychika se ještě více nalomila. Pardubičtí nechtěli opakovat úvody lichých čtvrtin z Nymburka. Do té první vstoupili s největší obezřetností. Dařily si jim útočné doskoky, naopak střelecká muška byla vychýlená. Oba týmy se přetahovaly o vedení do stavu 15:15. Potom ovšem domácí zaveleli k mohutné ofenzivě. Nejdříve dotáhli desetibodovou šňůru k obratu na 23:15 a ve druhém kvartálu to rozpálili naplno. Postupně prohlubovali Pardubicím propast až na hrozivých jednadvacet bodů. Do kabin šli soupeři za stavu 56:38.

Jestliže se Bekse nevedly vstupy do druhým poločasů, tak na Hané předvedla pravý opak. Na co pardubičtí dlouháni sáhli, to jim vycházelo. Probudili se za trojkovým obloukem a vládli pod oběma koši. Vedení Olomoucka se už ve třetím dějství smrsklo na pět bodů. To ale nebylo všechno. Na závěrečné období si hosté připravili obrovský nápor. Ten sice protivník na chvíli otupil a vrátil se dvojciferného plusu, jenže pasáž mezi 34. a 37. minutou jasně patřila Východočechům. Nasypali čtrnáct bodů v kuse a ujali se vedení 86:83. Pak už si však neškrtli a domácí dvěma koši definitivně převážili misky na svoji stranu.

Vanja Miljkovič (asistent BK KVIS Pardubice): „Předně chci pogratulovat domácím k zasloužené výhře. První dvě čtvrtiny soupeř trestal náš špatný výkon. Ve druhém poločase jsme dali do hry mnohem více energie a trefili nějaké trojky. To nám dalo šanci bojovat o výhru, ale v koncovce se štěstí přiklonilo k týmu, který si to zasloužil. Nemůžete vyhrát, když hrajete dobře jen čtrnáct minut. Výsledek je proto spravedlivý.”

David Pekárek (křídlo BK KVIS Pardubice): „V tomto zápase jsme si vyhrát nezasloužili, přestože se to nakonec mohlo podařit. Náš výkon v prvním poločase byl hodně špatný, tam se rozhodlo. Sice jsme se dokázali zvednout a ztrátu stáhli, tak ale hrát nemůžeme. Pro mě osobně jsou vždy návraty speciální, po tomto utkání může táta (šéf Olomoucka Michal Pekárek - pozn.) říct, že mě poprvé porazil.”

Andrew Hipsher (kouč BK Redstone Olomoucko): „Mému týmu patří velký kredit. Soupeř se ve čtvrté čtvrtině vrátil do zápasu, my jsme se dlouho nemohli dostat k dobrému zakončení a chvíli to vypadalo, že o dobře rozehrané utkání přijdeme. Hráči ale v sobě našli potřebnou energii a trefili i těžké střely. V hale byla skvělá atmosféra, to nám hodně pomohlo v závěru, kdy jsme zvládli některé složité akce a dotáhli zápas do úspěšného konce.”

Erik Klepač (křídlo BK Redstone Olomoucko): „Jsem na náš tým hrdý. Do zápasu jsme vstoupili hodně dobře. Třetí čtvrtinu jsme zvládli lépe než v Ústí. I když se na nás Pardubice dotáhly, zůstali jsme silní a soustředění. Po posledním doskoku jsme dali vítězný koš a ubránili závěrečný útok Pardubic. Je to výborné, teď můžeme slavit.”