Jednatřicetiletý kouč z Chorvatska má navíc dáno do vínku klást si ty nejvyšší cíle. Vždyť jeho otcem je slavný Jasmin Repeša. Trenérská basketbalová legenda nejen ve své zemi ale celé Evropě. Takže se už nikdo nemůže divit, že jeho syn už pracuje jako asistent u národního týmu.

„Jako trenér jsem zodpovědný za výsledky, proto jsem také odešel. Víte mohl jsem zůstat a hrát s týmem někde kolem šestého, sedmého místa. Peníze mi chodily na účet, ale nevrátil jsem se do České republiky k šesté sezoně, abych skončil někde uprostřed tabulky,“ říká Dino Repeša v otevřeném rozhovoru pro Deník.

Co chemie mezi hráči?

Funkci hlavního trenéra Beksy jste položil sám od sebe. To ale v českém sportu a společnosti vůbec není obvyklý jev. A co ve světě basketbalu?

Mohl jsem zůstat. Jenže s vědomím, že od začátku sezony nedosáhneme svých cílů. A za to brát peníze? To bych jako člověk nikdy neudělal. V Evropě odpovědní trenéři rezignují. Ostatní na vyhození čekají. A kolikrát i na vyplacení. Ti, kteří jsou propuštěni, obvykle znovu nedostanou práci. Pro moji další budoucnost v roli hlavního trenéra bylo důležité ukázat, že umím vzít zodpovědnost za výsledky.

Přitom bylo deklarováno, že i přes neuspokojivé výsledky máte důvěru vedení?

Ano. Je tomu tak. Tohle bylo opravdu jen a jen moje rozhodnutí. Pardubickému managementu děkuji za úžasných dva a půl roku.

Jaké jste tedy měl důvody k podání rezignace?

K tak zásadnímu rozhodnutí mě vedly dvě věci. Na sportovní bázi jsem byl nespokojený s výsledky. A výrazně mé rozhodnutí ovlivnila také osobní záležitost. Moje rodina se mnou v Pardubicích poslední rok a půl nebydlela. Tudíž mojí jedinou motivací byla práce. Nejednalo se o peníze, protože ty, které jsem dostával, nebyly moc velké. No a když jsem viděl, že práce nejde tak, jak bych si představoval, ztratil jsem poslední důvod zůstat.

V kuloárech se šířily zvěsti o vašich neshodách s hráči. Je na tom něco pravdy?

Mezi mnou a mými svěřenci určitě k žádným sporům nedošlo. Nicméně ještě dnes si nejsem jistý, jestli byla dobrá chemie mezi hráči.

Přesto, nebyl jste pro ně až příliš náročným trenérem?

Jsem náročný, ale takový musíte být, pokud chcete být úspěšný. V opačném případě bych musel změnit branži (úsměv).

Být na hráče náročný, co se týče fyzické kondice je ve sportu normální. Neměl jste ale ně na velké nároky po psychické stránce?

Stojím si za všemi svými rozhodnutí za tu dobu, co jsem v Pardubicích působil. Nic bych neměnil. Mentálně musíte vědět, co ve svém životě chcete, abyste uspěli. Ať už je to v rovině trenéra nebo hráče.

Zápas s Pískem, který jste po bláznivém průběhu prohráli ostudně 100:104 skoro vypadal, jako by vás chtěli vaši svěřenci odpálit. Neměl jste z toho podobný pocit?

Ne, vůbec. Jednalo se o specifický zápas, který jsme hráli velmi dobře třicet minut. V závěrečné čtvrtině soupeř proměnil několik velmi těžkých střel a vyhrál. V tom utkání se ukázalo, že bez Brunka tým nemá na první čtyřku. A při vší úctě ke Kamilu Švrdlíkovi hrát se sedmatřicetiletým borcem bez střídání nestačí ani na poražení Písku. To konec konců ukázal druhý vzájemný zápas Pardubic na půdě Sršňů.

